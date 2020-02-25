Работники отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации города Шумерля вместе с родителями сдадут ЕГЭ по истории

26 февраля 2020 года в МБОУ «СОШ № 1» будет дан старт Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в городе Шумерля. В этот раз акция посвящена Году памяти и славы.

В акции примут участие родители выпускников 11 классов и все желающие родители учащихся школ нашего города. В этот день родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен по истории.

Помимо родителей, возможность сдать экзамен в этот день предоставляется и представителям СМИ.

На мероприятии можно будет увидеть:

— как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях;

— как выглядят рабочие места участников ЕГЭ;

— как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ);

— как выглядят КИМ ЕГЭ 2020 года по истории;

По завершении пробного экзамена состоится круглый стол с заместителем начальника отдела образования, молодёжной и социальной политики администрации города Шумерля Ю.Е. Жданович и другими участниками акции «Особенности организации ЕГЭ в 2020 году».

Продолжительность мероприятия: 1 час – пробный экзамен, 40 минут – круглый стол.

При себе участникам ЕГЭ необходимо иметь паспорт.

Сайт администрации города Шумерля.