Полноценно программа льготной сельской ипотеки стартует в марте

Минсельхоз России провел прием документов на отбор банков для участия в реализации программы льготной сельской ипотеки. В настоящее время идет процедура заключения соглашений с успешными кандидатами. Планируется, что полноценно программа стартует в марте 2020 года.

В пресс-службе Минсельхоза России сообщили, что рассчитывать на сельскую ипотеку может любой гражданин России (который планирует приобрести недвижимость на сельской территории), заключивший с уполномоченным банком или акционерным обществом «ДОМ.РФ» кредитный договор или договор займа.

Перечень документов для получения льготной ипотеки каждый банк определит самостоятельно в соответствии с внутренними нормативными документами, согласно которым заемщику необходимо будет подтвердить кредитоспособность и представить документы в банк по объекту недвижимого имущества.

Льготная ставка составляет не менее 0,1, но не более 3% годовых. Уполномоченный банк вправе установить ставку по кредиту в данном диапазоне. Кроме того, субъекты Российской Федерации также могут оказывать поддержку получателям сельской ипотеки, например, самостоятельно возмещая заемщикам часть уплаченных процентов.

В программу уже активно включились практически все субъекты Российской Федерации. На данный момент в Минсельхоз России подано более 17 тысяч заявок на участие в программе. На 2020 год федеральный бюджет предусматривает один миллиард рублей на финансирование этого направления, что, по предварительным оценкам министерства, позволит улучшить жилищные условия более десяти тысяч семей.

Сельскую ипотеку будут выдавать и после 2020 года. В планах — расширение возможности использования кредитных механизмов, позволяющих привлекать не только бюджетные, но и внебюджетные источники финансирования.

Первоисточник: Минсельхоз России.