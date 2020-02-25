Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев провел видеомост с членами экипажей ракетного катера «Чувашия» и базового тральщика «Новочебоксарск» Балтийского флота, где служат ребята из нашей республики.



Вместе с Олегом Николаевым с военнослужащими по онлайн видеосвязи пообщались их родители, а также заместитель военного комиссара Чувашской Республики Бахтиёр Холиков, помощник военного комиссара по военно-патриотической работе Вячеслав Илюткин, председатель общественной организации «Союз ветеранов военно-морского флота Чувашской Республики» Владимир Крюковский.

Олег Николаев поздравил российских военнослужащих с Днем защитника Отечества. «Мне очень приятно приветствовать ребят, которые родились и выросли в Чувашии, сегодня доблестно служат в Военно-Морском Флоте России, показывают замечательный пример для подрастающего поколения», — подчеркнул он.

Выходившие на связь из города Балтийска члены базового тральщика «Новочебоксарск» Дмитрий Виноградов, Никита Разживин, Сергей Кузнецов и Евгений Григорьев пообщались с родителями, рассказали о том, как проходят службу.

Мать Никиты Ирина Разживина выразила благодарность офицерам и надежду на то, что ее сын, который удостоился чести служить на базовом тральщике «Новочебоксарск», затем продолжит службу по контракту на этом же корабле.

Олег Николаев поблагодарил родителей военнослужащих за то, что достойно воспитали сыновей, выразил готовность им оказывать всестороннюю поддержку. Он рассказал о том, что его старший сын учится в военном училище, и прекрасно понимает чувства родителей, чьи дети проходят военную службу.

Заместитель командира Балтийской военно-морской базы по работе с личным составом капитан 1 ранга Олег Сывук от имени Командующего Балтийским флотом пригласил Олега Николаева и делегацию республики на торжественные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота и 5-летию переименования номерного ракетного катера (Р-2) соединения ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы в ракетный катер «Чувашия».

Врио Главы Чувашской Республики выразил признательность руководству флота за заботу о ребятах. «Лестно и приятно слушать хорошие отзывы о том, что чувашские ребята выполняют воинский долг на достойном уровне», — сказал он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.