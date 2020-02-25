Олег Николаев: «Необходимо предусмотреть дополнительные меры поддержки для многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей»

Об этом врио Главы Чувашской Республики заявил в ходе приема граждан по личным вопросам, который состоялся в общественной приемной Президента Российской Федерации в Чувашской Республике.

Отвечая на вопрос об улучшении жилищных условий, с которым обратились супруги Савко из города Чебоксары, воспитывающие 6 детей, Олег Николаев подчеркнул, что нужно решить не просто вопрос отдельной многодетной семьи, а предусмотреть иной подход к поддержке больших многодетных семей.

«Многодетными принято называть семьи с тремя и более детьми. Им оказываем соответствующую государственную поддержку. Но одно дело, когда в семье три ребенка, и совершенно другое, когда детей пять. Очевидно, что требуются разные подходы к оказанию поддержки этим семьям. Рассмотреть их поручу Кабинету Министров», – сказал он.

По мнению Олега Николаева, внимания Правительства республики заслуживает и тема способов использования республиканского материнского капитала. Он подчеркнул необходимость приведения республиканских нормативных актов к реалиям сегодняшнего дня. «В ближайшее время проанализируем региональное законодательство с точки зрения расширения возможностей использования республиканского материнского капитала. Расширим эти возможности до перечня, предусмотренного федеральным законом. Дополнительно посмотрим, насколько можем региональную составляющую направлять на потребности, которые изъявляют сами семьи», – пояснил Олег Николаев.

В ходе приема граждан также обсуждались вопросы раздельного сбора ТКО, строительства дорог, водоснабжения, программы льготной сельской ипотеки, развития сельских территорий в целом.

По итогам первого приема граждан в должности врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев обратил внимание на необходимость системного решения существующих проблем. «Все случаи частные. Но подходить к их решению нужно комплексно, поскольку подобные вопросы волнуют не только тех, кто сегодня обратился на прием. Понятно, что со схожими проблемами сталкиваются и другие жители республики», – пояснил он.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.