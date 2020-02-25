В Шумерле подвели итоги 2019 года

25 февраля в зале Центра детского творчества состоялось расширенное внеочередное заседание Собрания депутатов города, на котором были подведены итоги социально-экономического развития Шумерли за 2019 год и обозначены задачи на год текущий. Перед депутатами Собрания, руководителями организаций и предприятий, представителями общественных объединений выступил глава администрации Алексей Григорьев.

Основной упор в своем докладе глава сделал на показателях бюджета и результатах участия муниципалитета в региональных и федеральных программах. Так, бюджет города по доходам за 2019 год исполнен в сумме 718,3 млн рублей, по расходам – в сумме 638 млн. Был отмечен рост на 12,4 % собственных доходов, снижение задолженности по местным налогам на 7 % и по арендной плате за использование муниципального имущества и земли. Всего за год на социально-культурную сферу года было направлено 425 млн рублей, что на 17 % больше уровня 2018 года. Это позволило существенно обновить материально-техническую базу учреждений дошкольного и среднего образования, спорта и культуры.

На 2020 год Алексей Григорьев озвучил не менее амбициозные планы: 32,4 млн рублей будет направлено на ремонт школ, по 11 млн – д/с № 18 и лагеря «Соснячок», 15 млн – спортивных учреждений, 4,4 – Детской школы искусств № 1. И 90 % этих средств составят безвозмездные поступления из республиканского бюджета. Также масштабная работа предстоит в дорожном строительстве, по подготовке проектов модернизации тепловых сетей.

Из проблем, копившихся годами и которые все-таки должны быть разрешены администрацией, докладчик назвал большое количество расселенных домов и бесхозяйных зданий, отсутствие земельных участков для предоставления их многодетным семьям, долги за газ (на 01.01.2020 г. задолженность составила 139,1 млн рублей), тяжелейшее положение коммунальных предприятий, изношенные сети, вновь отсроченное решение по выделению земли под городское кладбище, недостаточное освещение улиц.

После нескольких вопросов и критических замечаний, прозвучавших из зала, депутаты приняли отчет главы администрации к сведению и рассмотрели наградной материал.

Н. Игнатьева.







