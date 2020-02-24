Подведение итогов недели от врио Главы Чувашии Олега Николаева стало уже традицией

Похожие записи '
23 Фев
Олег Николаев поделился с подписчиками в соцсетях воспоминаниями о своей службе в армии
В своем посте ВРИО Главы Чувашской Республики поздравил всех с Днем...
23 Фев
Более двух тысяч человек приняли участие в «Лыжне России»-2020 в Чебоксарах
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»-2020 в Чувашии всё же...
21 Фев
Олег Николаев в рамках участия в Совете ПФО посетил АО «АВТОВАЗ»
21 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев находится с...
21 Фев
Президент России Владимир Путин поздравил Олега Николаева с Днем защитника Отечества
В адрес врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева поступило...
Комментарии: