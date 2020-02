Олег Николаев поделился с подписчиками в соцсетях воспоминаниями о своей службе в армии

View this post on Instagram

В армии я научился не терять самообладания и взвешенно подходить к решению задач в даже в экстремальных ситуациях. Сказалось и сложное время – переходный для страны период с 1989 по 1991 годы, и непростые в связи с этим условия. Но свой положенный срок от призыва до дембеля я отслужил. Все для тех времен стандартно: полгода учебки, первое звание – младший сержант. Затем — старший. Окончил службу в должности заместителя командира взвода и специальности радиомеханика посадочной радиомаячной группы 2 класса. Храню фотографии, вспоминаю товарищей по службе, с некоторыми поддерживаю отношения. Поздравляю всех с Днём защитника Отечества!