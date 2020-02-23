Олег Николаев поделился с подписчиками в соцсетях воспоминаниями о своей службе в армии

В своем посте ВРИО Главы Чувашской Республики поздравил всех с Днем защитника Отечества и с благодарностью вспомнил годы своей службы в армии (1989—1991). Ведь именно армия стала настоящей школой жизни для молодого человека. Она научила его самообладанию и взвешенному подходу к решению даже самых сложных задач. Демобилизовался в должности заместителя командира взвода и специальности радиомеханика посадочной радиомаячной группы 2 класса. Также Олег Николаев говорит о том, что до сих пор поддерживает отношения с товарищами по службе.

