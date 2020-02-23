Олег Николаев поделился с подписчиками в соцсетях воспоминаниями о своей службе в армии

В своем посте ВРИО Главы Чувашской Республики поздравил всех с Днем защитника Отечества и с благодарностью вспомнил годы своей службы в армии (1989—1991). Ведь именно армия стала настоящей школой жизни для молодого человека. Она научила его самообладанию и взвешенному подходу к решению даже самых сложных задач. Демобилизовался в должности заместителя командира взвода и специальности радиомеханика посадочной радиомаячной группы 2 класса. Также Олег Николаев говорит о том, что до сих пор поддерживает отношения с товарищами по службе.
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В армии я научился не терять самообладания и взвешенно подходить к решению задач в даже в экстремальных ситуациях. Сказалось и сложное время – переходный для страны период с 1989 по 1991 годы, и непростые в связи с этим условия. Но свой положенный срок от призыва до дембеля я отслужил. Все для тех времен стандартно: полгода учебки, первое звание – младший сержант. Затем — старший. Окончил службу в должности заместителя командира взвода и специальности радиомеханика посадочной радиомаячной группы 2 класса. Храню фотографии, вспоминаю товарищей по службе, с некоторыми поддерживаю отношения. Поздравляю всех с Днём защитника Отечества!
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