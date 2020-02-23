Более двух тысяч человек приняли участие в «Лыжне России»-2020 в Чебоксарах

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»-2020 в Чувашии всё же состоялась.

В субботу, несмотря на плюсовую погоду, в 17 муниципалитетах республики на лыжи встали более 36 тысяч поклонников лыжного спорта. Таким образом, начиная с 8 февраля муниципальные этапы «Лыжни России» состоялись в 23 городах и районах республики, участниками которых стали около 47 тысяч жителей Чувашии.

Традиционно, самое большое количество любителей лыжного спорта собралось в столице республики. В этом году спортивный праздник впервые состоялся на базе регионального Центра биатлона. Здесь на старт вышло более двух тысяч человек. Участников гонки приветствовали и.о. Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин и главный судья соревнования – МСМК по биатлону, участница 23-х зимних Олимпийских игр Татьяна Акимова.

В своей приветственной речи Иван Моторин подчеркнул, что именно такие мероприятия закаляют характер, способствуют продвижению в обществе здорового образа жизни, привлечению молодежи к занятиям физкультурой и спортом.

Татьяна Акимова отметила, что в разные годы неоднократно выходила на старт «Лыжни России» и побеждала. Всем участникам гонки она пожелала в честной и красивой борьбе продемонстрировать высокое мастерство, спортивный дух и волю к победе.

Было зачитано приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина участникам, организаторам и гостям соревнований. «Этот масштабный, поистине всенародный проект объединяет на своих стартах десятки тысяч любителей лыжного спорта. И конечно, особенно приятно, что по сложившейся традиции — многие из них выходят на дистанции целыми семьями — от мала до велика», — говорится в приветствии. Глава государства пожелал участникам, организаторам и гостям соревнований успехов, ярких и незабываемых впечатлений.

В торжественной церемонии открытия спортивного праздника также участвовали депутаты Госдумы РФ Николай Малов, Леонид Черкесов, и.о. министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, глава администрации г.Чебоксары Алексей Ладыков и другие почётные гости.

Спортивная часть программы открылась VIP-забегом. В этом году ее дистанция составила 2020 метров. Вместе с политическими деятелями, руководителями предприятий и организаций, известными спортсменами ее преодолели и самые юные и возрастные участники, которые были отмечены специальными призами от магазина «Спорттовары».

Так, 90-летние Миранда Кольцова и Пимен Петров участвуют в «Лыжне России» каждый год. Ветераны спорта отмечают, что всю жизнь занимаются спортом и всегда с огромным желанием участвуют в таких соревнованиях. И от этого здоровье становится только крепче.

Стоит отметить, многие участники на спортивный праздник пришли целыми семьями. Родители, дедушки и бабушки привели на лыжню и маленьких чемпионов – для многих сегодня был первый в жизни старт и самая первая дистанция.

Самыми юными участниками «Лыжни России» в Чебоксарах в этом году стали четырёхлетняя Александра Кускова и пятилетний Никита Маклашкин. Ребята признаются, что кататься на лыжах им очень нравится, и мечтают научиться делать это профессионально.

Традиционно лыжный праздник состоял из массового старта на 3 км, а также спортивных забегов на дистанции 5 и 10 км. Зрелищная борьба за места на пъедестале почёта развернулась среди лыжников- гонщиков. В упорной борьбе среди юношей и девушек на дистанции 5 км одержали Мария Савельева (СОШ №64) и Павел Иванов (Чебоксарское УОР). Самыми быстрыми среди мужчин и женщин на дистанции 10 км стали Анастасия Гришина (Чебоксарский институт Московского политехнического университета) и Илья Попов (МЦК – Чебоксарский электро-механический колледж). Победители «Лыжни России-2020» были награждены медалями, дипломами и Кубками Минспорта России.



















Отметим, что «Лыжня России» в стране проводится ежегодно с 1982 года и всегда является большим зимним праздником. Чувашия присоединилась к этому масштабному мероприятию в 2005 году. Первые несколько лет старты проходили только на территории столичного Парка культуры и отдыха им.500-летия г.Чебоксары. С 2009 года этапы «Лыжни России» проводятся во всех городах и районах республики.

Министерство физической культуры и спорта Чувашской