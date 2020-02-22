В Шумерлинском районе прошла «Лыжня России-2020»

22 февраля на лыжной базе п. Палан города Шумерли состоялся районный этап Открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России–2020». На лыжню наряду с любителями спорта, вышли главы поселений, депутаты, учителя, школьники, работники органов местного самоуправления.

С приветственным словом к участникам спортивного праздника обратились руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики – главный государственный ветеринарный инспектор Чувашской Республики Сергей Скворцов, глава Шумерлинского района Борис Леонтьев, глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов. Они пожелали всем бодрого настроения, приятного дня, успешного старта и победного финиша. На мероприятии нескольким жителям района были вручены знаки отличия ГТО.

После оглашения правил соревнования и представления судей, участники соревнований приготовились к VIP-забегу. Было сразу видно мастерство некоторых участников и то, что они не в первый раз на лыжне. Бежали ровно и только ближе к финишу стали выявляться лидеры. В итоге все лыжники благополучно дошли до финиша, где их встречали болельщики и организаторы мероприятия. Далее эстафету продолжили обучающиеся школ района, мужчины и женщины разных возрастов и все желающие — любители лыжного спорта.

Пока судьи подсчитывали итоги соревнований, спортсмены перевели дух и обменялись впечатлениями, а все желающие могли выпить кружку горячего чая. В церемонии награждения были отмечены призёры соревнований, каждый из которых получил грамоту и подарок.

«Лыжня России-2020» состоялась, оставив у участников только самые положительные впечатления, а большинство пожеланий сводилось к тому, что подобные мероприятия должны стать в районе традиционными и проводиться как можно чаще.















Шумерлинский район Чувашской Республики