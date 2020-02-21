Участнику войну вручена юбилейная медаль в честь 75-летия Победы

Сегодня, 21 февраля, жителю села Ходары, участнику Великой Отечественной войны Ивану Ефимовичу Ефимову была вручена юбилейная медаль в честь 75-летия со дня Победы. Ветеран, которому в апреле исполнится 99 лет, встретил гостей с радушием.

Вручая медаль и памятный подарок, глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов пожелал ему крепкого здоровья, отметил бесценный подвиг, который совершили все участники военных событий. К поздравлениям присоединился и глава Ходарского сельского поселения Юрий Евграфов.

С ноября 1940 года по май 1941 года И.Е. Ефимов был курсантом 286 истребительного полка под Львовом на Западной Украине. И вдруг началась война. Однажды, вернувшись с задания, он обнаружил, что часть, в которой он служил, полностью разбомбили.

В течение нескольких месяцев, до 23 октября 1941 года, он воевал в составе 315 истребительного подразделения 472 артиллерийского полка, а потом их дивизия попала в плен.

Многое пришлось пережить в плену за четыре с лишним года, но дух бойца не был сломлен.

Их освободили лишь в апреле 1945 года, и он вернулся в советскую армию, пошел на Берлин. С сентября 1945 года по 29 июня 1946 года, до демобилизации, был командиром отделения связи.

События тех лет до сих бередят душу ветерану. А иначе и быть не может… Сегодня Иван Ефимович проживается с сыном Валентином. Его супруга и старший сын Владимир, к сожалению, уже ушли в иной мир. Дочь Надежда проживает в Пилешкасах, а Вера — в Ульяновске. Многочисленные внуки и правнуки, безусловно, гордятся своим дедом и желают ему долгих лет жизни.

Т. Александрова.