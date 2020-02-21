Творческий путь военпреда

В 1988 году, когда я работал корреспондентом газеты «Вперёд», мной были основаны рубрики «Твои люди, Шумерля», «Зеркало времени» и «Собеседник». Находились заслуженные, интересные в общении жители города и района, в итоге публиковались весьма читабельные газетные материалы. Отдельно отмечу: помогали мне в этом старшие, более опытные в профессии мои товарищи — М.М. Демидов, К.Ф. Кочетков, А.Г. Фомин и другие.

Я все это пишу потому, что интересные и заслуживающие внимания читателей шумерлинцы встречаются и в наше время. Например, мой сосед по дому, с которым проживаем рядом уже более 30 лет. Это — Константин Михайлович Пронин, полковник и весьма заметный в профессии военного представителя человек. Поэтому в преддверии Дня защитника Отечества я решил поговорить с ним о жизни военного, о профессии «слуги государева». И вот что он поведал читателям газеты, кстати, в год своего семидесятилетия: «Я окончил Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознаменное командное училище железнодорожных войск и военных сообщений им. М.В. Фрунзе в 1971 году (диплом с отличием), в 1978 году — военную ордена Ленина академию тыла и транспорта, а в 1983 году — при ней же академические курсы по специальности «автотракторная» (офицеры военных представительств ГЛАВТУ МО), где был командиром учебной группы».

Служебная биография К.М. Пронина имеет одну редкую особенность — из 22-х полных лет службы в военных представительствах Главного автобронетанкового управления Министерства обороны в течение 18 лет он являлся начальником 3571 ВП МО с первого дня его формирования, с 1 июня 1985 года. В исторической справке военного представительства в разделе «Командование» с этого времени до 2003 года имеется запись одной фамилии, которая дополнялась лишь новыми воинскими званиями и изменениями в названиях должностей: старший военпред — руководитель, начальник, начальник головного (отраслевого) 3571 ВП МО района подвижных ремонтных средств.

Свой послужной список военпреда К.М. Пронин открыл с начала 1981 года, когда он в звании майора был переведен по семейным обстоятельствам с должности замкомбрига по технической части в/ч 14339 ПриВО в 4540 ВП МО младшим военпредом с личного согласия.

Становление военпредом началось с технической приемки серийных кузовов-фургонов на шумерлинском комбинате автофургонов. Константин Михайлович с благодарностью вспоминает о своих первых наставниках-военпредах: полковниках В.П. Титове, Н.Н. Скворцове, В.И. Шурочкове, подполковнике М.Т. Рыбникове; прапорщиках А.В. Игнатьеве, В.А. Старкове, инженерах В.А. Угодине, В.Ф. Шутилине.

«В 1984 году я перевелся военпредом в 2410 ВП МО, аккредитованное на шумерлинском заводе спецавтомобилей, и был назначен в группу ОКР в ГСКБ по ремонтным мастерским и кузовам, — рассказывает К.М. Пронин. — С этого момента основным видом моей служебной деятельности становится контроль качества разработки, модернизации и поставки для силовых государственных структур подвижных средств технического обслуживания, ремонта и эвакуации для автомобильной и бронетанковой техники».

Имея высокие инженерные знания, теоретическую базу, организаторские способности и личную увлеченность делом, полковник К.М. Пронин внес большой вклад в создание новых образцов войсковых подвижных ремонтных средств. Впоследствии при его непосредственном участии была создана машина технической помощи МТП-А2, в том числе — ее компоновочная схема (облик). Изделие МТП-А2 свое первое ответственное применение получило в известных событиях в Югославии в составе автоколонн МЧС.

В январе-феврале 1989 года подполковник К.М. Пронин возглавлял группу конструкторов от ГСКБ, в которую входили также Л.И. Карпов и Г.У. Финкель, для оказания практической помощи по ремонтным средствам орвб в г. Спитаке в Армении, где находился эпицентр катастрофического землетрясения, для налаживания энергоснабжения от генераторов мастерских.

«С 1 ноября 1997 года мне довелось возглавить объединенное 3571 ВП МО, осуществляющее контроль качества приемки научно-технической и серийной продукции на трех предприятиях нашего города: ГСКБ, ШЗСА и КАФ. Пришлось работать на этих шумерлинских градообразующих предприятиях по десятку лет на разломе двух эпох и быть в гуще технических и финансовых вопросов, как при максимальной загрузке производств в 1980—1990 годах, так и при отсутствии военных заказов в следующем десятилетии. Оживление производств совпало с объединением трех военных приемок в одну. Надо было принимать решения по непростым вопросам, касающимся ценообразования однотипной продукции двух предприятий, и испытывать прессинг сторон. Несмотря на все трудности, оба предприятия выжили в период колоссального спада экономики в стране. Сегодня АО «ШЗСА» и АО «КАФ» — достойные лидеры в своих подотраслях машиностроения страны и среди промышленных предприятий Чувашии», — рассказывает К.М. Пронин.

Константин Михайлович добросовестно исполнял воинский долг. Об этом говорит и одна из записей в его личном деле — «исключительно добросовестный…». Редкое качество, согласитесь. На парадном кителе ветерана блестят полтора десятка медалей и ведомственных нагрудных знаков. В 2000 году К.М. Пронин награжден нагрудным знаком Министерства обороны РФ «За создание автомобильной техники».

Налаженная система работы военного представительства давала возможность Константину Михайловичу заниматься общественными делами: в 1985—1989 годах он избирался депутатом горсовета, баллотировался в депутаты Госсовета Чувашии. Им были опубликованы две статьи в журнале «Техника и вооружение» по особенностям эксплуатации модернизированных мастерских. О его творческой активности свидетельствует и участие в авторском коллективе при издании книги «90 лет развития авторемонтного производства в Вооруженных силах России». В газете «Вперёд» регулярно печатаются его статьи.

С 2003 года, сразу после увольнения с военной службы, К.М. Пронин трудится в корпорации «Проект-техника». В его гражданском послужном списке были значимые должности начальника сборочного производства модулей, директора-главного конструктора НПП «Проект-техника», заместителя генерального директора АО «КБРМА». А после годового перерыва он был приглашен на работу руководителем проекта по созданию музея АО «ШЗСА», чем и занимается сегодня с желанием и увлеченностью. «Заводскому музею быть!» — уверенно утверждает Константин Михайлович.

За добросовестный труд на гражданке Константин Пронин награждался Почетными грамотами, благодарностями от Минпрома Чувашской Республики, главы г. Шумерли, администрации ШЗСА и Шумерлинской общеобразовательной школы-интерната.

Не чуждо полковнику Пронину и литературное творчество. Его статьи и стихи напечатаны в газете «На страже Родины», в журнале «Вестник академии», в заводской газете «Машиностроитель» и др. В 2018 году вышел сборник его стихов «Моим друзьям и родной Суре». А в книге нашего земляка, известного краеведа И.С. Карякина «Нижегородская земля. Теплостанское Посурье. История села Ратово», изданной в Москве, полковнику Пронину отведено место среди известных односельчан.

А. Сасакин.