Состоялось открытие детского православного центра «Благодать»

21 февраля в детской библиотеке-филиале № 1 им. С.Я. Маршака состоялось открытие одноименного детского православного центра «Благодать». Это стало возможным благодаря победе библиотечного проекта в Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива». Кстати, «Благодать» является логическим продолжением проектов-победителей Международного грантового конкурса «Я читаю и творю» и «Улыбка веры».

В открытии центра православной культуры приняли участие начальник отдела культуры администрации г.Шумерля Екатерина Николаева, настоятель Храма Преподобного Серафима Саровского протоиерей Владимир Ильин; директор Шумерлинской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Лариса Бирун, заведующий отделением помощи семье и детям Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения Алла Митина, специалисты и преподаватели Центр детского творчества, Детской школы искусств № 1.

Благодарственными письмами главы администрации Шумерли за создание проекта были отмечены его автор Елена Каширина и коллектив городской детской библиотеки им.С.Я. Маршака.

Воспитанники Шумерлинской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья — непосредственные участники проекта – выступили перед собравшимися с художественными номерами. Участников проекта поздравила и обучающаяся детской школы искусств № 1 Елизавета Яковлева.

Благодаря работе центра на протяжении 8 месяцев будут проходить культурные события, вызывающие интерес к православной культуре, к Богу, изучению религии, духовно-нравственной литературе и чтению. С учётом индивидуальных возможностей детей запланированы уроки творчества и грамотной речи, работа мастерской книжных дел, уроки на открытом воздухе, виртуальные исторические экскурсы в прошлое православных праздников, тематические концерты.

Официальное закрытие состоится 5 ноября 2020 года городской ярмаркой православных идей «С любовью к вере».

М. Ветликова.