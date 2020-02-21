Президент России Владимир Путин поздравил Олега Николаева с Днем защитника Отечества

В адрес врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева поступило поздравление от Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с наступающим Днем защитника Отечества.

«Этот праздник олицетворяет неразрывную связь патриотических, победных традиций российского воинства, которые закалялись на полях сражений за свободу и независимость Родины и бережно передавались из поколения в поколение.

Сегодня мы чествуем наследников ратной славы наших отцов и дедов – тех, кто посвятил себя военной службе, твёрдо хранит верность Отчизне, Присяге, армейскому братству.

Желаю Вам успехов и всего самого доброго», – говорится в поздравительном тексте.

Поздравления Олегу Николаеву также направляют руководители субъектов Российской Федерации, представители федеральных и республиканских органов власти, предприятий и учреждений Чувашской Республики.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.