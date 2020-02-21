Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни

23 февраля и 8 марта 2020 года станут выходными для отделений почтовой связи. В эти дни не осуществляется доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий, а также выемка корреспонденции из почтовых ящиков.

22 февраля и 7 марта почтовые отделения будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

24 февраля и 9 марта отделения почтовой связи функционируют по графику работы воскресенья.

Для сельских отделений 4-5 класса выходными днями также определены 27 февраля и 26 марта.

Доставка пенсий и пособий в праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда России с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в официальном мобильном приложении Почты России.

Первоисточник: УФПС Чувашской Республики.