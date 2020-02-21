Поправки в Конституцию:

Что волнует россиян?

13 февраля в Ново-Огарёве состоялась встреча Президента России В. Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Основной целью внесения поправок является обеспечение и закрепление социальных и правовых гарантий, которые есть сегодня у граждан. Члены группы отметили, что россияне активно отреагировали на предложение участвовать в процессе, и количество проектов поправок в Основной закон уже превысило 500.

М. Шмаков, председатель Общероссийского союза «Федерация независимых профсоюзов России», обратил внимание на пятую часть, которая предлагается в статью 75, где говорится об индексации социальных пособий и иных социальных выплат. Он озвучил предложение рабочей группы о том, чтобы добавить ещё индексацию заработной платы: «Это действительно волнует миллионы наших сограждан и было бы полезно. Более того, это могло бы звучать так: «В Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом». И дальше всё это можно регулировать, естественно, в зависимости от той экономической обстановки, которая у нас складывается». В. Путин выразил свое согласие.

Депутат Государственной Думы О. Смолин отметил, что предложение главы государства закрепить в Конституции индексацию пенсий вызвало всеобщую поддержку. Однако при обсуждении вопросов в Государственной Думе мнения юристов разошлись: «Одни юристы заявили, что если в Конституции появляется эта норма, то пенсии должны индексироваться всем, в том числе работающим. Другие юристы с этим не согласились». Пенсии работающим пенсионерам, напомнил Смолин, не индексировались с 2016 года, и сейчас неработающие пенсионеры получают примерно на 30 % больше, чем работающие. В результате часть людей не оформляется на работу, часть людей вовремя увольняется, а потом снова оформляется. Депутат привел пример: за три года, по официальным данным, уволились примерно 900 тысяч инвалидов, потери бюджетной системы, с учетом отчислений во все фонды и налогов, сравнимы с экономией Пенсионного фонда. Смолин поитересовался у Президента о его трактовке этого вопроса по индексации пенсий, в том числе работающим. На что В. Путин предложил подождать окончательного слова специалистов, тогда и будет выработан определённый подход. И выразил мнение о том, что это предмет регулирования всё-таки на уровне закона, а не Конституции: «Ведь в Конституции мы детально всё с вами не пропишем. Что зафиксировать нужно – это нужно то, что те же самые пенсии обязано государство индексировать, чтобы не было никакой лазейки этого не сделать вообще. вот я о чём хотел сказать, когда выступал с Посланием и обратил на это внимание». Он напомнил о случаях, когда прописанная в законе социальная норма приостанавливалась при принятии закона о бюджете. Но если закрепить в Конституции, что обязанность государства — проводить каждый год индексацию, то такой лазейки у Правительства уже не будет.

Г. Хованская, председатель комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ, внесла по теме еще одно предложение от старшего поколения — закрепить норму ежегодной индексации пенсии и учитывать при этом размер инфляции. В. Путин дополнил: просто написать «ежегодно» недостаточно, не реже одного раза в год.

В. Гартунг, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, подтвердил, что у граждан самый большой отклик вызвали поправки в статью 75 – социальные поправки. И поддержал и Смолина, и Хованскую в вопросе индексации пенсий и работающих, и неработающих пенсионеров: «Понятно, что у юристов мнения разошлись. Но я думаю, что при агитации за то, чтобы люди пришли на избирательные участки и проголосовали, у нас мотиваций будет гораздо больше, если мы всё-таки ответ на этот вопрос получим».

Напомним, что окончательное решение по поводу поправок в Конституцию будут принимать граждане Российской Федерации. Разработана и предложена новая форма участия граждан в принятии решения по поправкам в Конституцию – это общероссийское голосование.

Подготовила Наталья Игнатьева.

В тему

Пунктом 6 статьи 10 ФЗ № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» установлено, что размер страховой пенсии в 2019—2024 годах корректируется с 1 января каждого года. Законодателем закреплены гарантии увеличения размера страховой пенсии по старости на переходный период: такое увеличение обеспечивается повышением стоимости одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировались с 1 января 2020 года на 6,6 %, что выше индекса роста цен за 2019 год. Стоимость одного пенсионного коэффициента после повышения составила 93 руб., размер фиксированной выплаты — 5686,25 руб.

В связи с утверждением коэффициентов продлена до 1 января 2025 года приостановка действия частей 20 — 23 статьи 15 Закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», предусматривающих корректировку стоимости пенсионного коэффициента дважды в год (на 1 февраля и 1 апреля).

В Шумерле и Шумерлинском районе насчитывается 13,4 тыс. получателей страховых пенсий. С января 2020 года пенсии повысились у 11,3 тыс. неработающих пенсионеров. Прибавка к пенсии индивидуальна для каждого пенсионера и зависит от размера пенсии. Средний размер увеличения составил 902 руб. в городе и 834 руб. в районе.

1,74 тыс. городских и 0,4 тыс. сельских пенсионеров продолжают трудиться. Для них порядок индексации остается прежним. Работающие пенсионеры получат страховую пенсию с учетом всех индексаций только после завершения трудовой деятельности. Каким будет размер пенсии после прекращения работы, гражданин может посмотреть в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда или в мобильном приложении ПФР.

Уточнение факта работы осуществляется органами ПФР по ежемесячным отчетам страхователей. Со следующего месяца после увольнения пенсионерам выплачивается пенсия с учетом всех пропущенных индексаций, при последующем трудоустройстве сумма пенсии сохраняется. В Чувашской Республике в 2019 году в связи с прекращением трудовой деятельности произведен перерасчет страховой пенсии более 19 тыс. получателей. Случаи трудоустройства после увольнения и получения индексации, конечно, есть, но специальной статистики в органах ПФР по этому направлению не ведется.

Информация предоставлена УПФР в г. Шумерле.

Защита данных граждан — это важно

Во время встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Российской Федерации была поднята и тема защиты данных граждан. Ведь, как было справедливо отмечено, это та тема, которой не существовало в 90-е годы, когда писалась Конституция.

В. Путин с вниманием отнесся к предложению Н. Касперской о необходимости внесения поправки в вопросы, находящиеся в ведении Российской Федерации, — нормы о том, что в ведении федерального центра находится не только оборона, границы, недра и так далее, но и информационные технологии и оборот данных. «Потому что оборот данных и защита данных граждан — это, как мне кажется, дело государственное, и оно должно находиться в ведении государства», — отметила Н. Касперская.

Я согласен с Вами, в этой части, согласен полностью, — выразил свою точку зрения глава государства.

Отметим, что в приведенных членом рабочей группы доводах также прозвучало, что внесение этих поправок позволит формировать актуальную нормативно-правовую базу для других законов и обеспечить единый подход к правам и свободам граждан на всей территории Российской Федерации.

Путин поддержал идею закрепить в Конституции статус России как

державы-победительницы

Как отметил на том же заседании А. Пушков (Совет Федерации), в конституциях многих государств в преамбуле фиксируются определённые базовые ориентиры государства, страны и нации. И было бы исключительно важным закрепить в Конституции статус России как державы-победительницы во Второй мировой войне.



На это есть три важнейшие причины. Во-первых, победа России во Второй мировой войне — это главное событие, с которым себя идентифицирует вся российская нация независимо от возраста, этнической принадлежности, политических убеждений.



Во-вторых, статус державы-победительницы во Второй мировой войне определяет международно-правовое положение России, и это имеет прямое отношение к Конституции как к правовому документу. Россия имеет уникальное положение постоянного члена Совета безопасности ООН с правом вето наряду только с пятью державами. «На этом зиждется вся современная международно-правовая система. Упоминание об этом в преамбуле подчеркнуло бы значение этой уникальной роли России», — заметил А. Пушков.



И третья причина: не просто попытка некоторых стран переписать историю, а попытка создания сначала параллельной, а потом альтернативной истории: «От того, что сейчас кажется абсурдным, перейдет к тому, что в общественном сознании многих стран это будет восприниматься как некая данность, и никого не будут интересовать исторические документы, никого не будут интересовать детали», — сказал член рабочей группы. — Наличие этого положения в преамбуле Конституции будет иметь большое воспитательное значение с точки зрения патриотических ценностей нашего общества. Это было бы важно исторически, потому что закрепило бы важнейший элемент нашей национальной идентичности».



Глава государства поддержал инициативу и отметил, что нужно подумать, где и каким образом это прописать в Конституции.