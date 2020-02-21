Поздравления с Днем защитника Отечества

Дорогие земляки!
Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет честь, доблесть, стойкость и отвагу российского воина.
Нет более почетной миссии и благороднее призвания, чем служить Родине, отстаивать ее национальные интересы. Во все времена армия и флот были твердым оплотом России, а патриотизм и верность воинскому долгу являлись непреходящими ценностями нашего народа.
В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы преклоняемся перед подвигами ветеранов, наш святой долг – сохранить память о героях, сложивших головы на полях сражений во имя Родины.
Уроки прошлого учат нас ценить и беречь мир. Для каждого, кто сегодня носит военную форму, нет ничего важнее, чем мир в родной стране и благополучие соотечественников.
Благодарю всех, кто честно и преданно служит России, укрепляет славу и мощь нашего великого государства.
Желаю крепкого здоровья, мира, добра и счастья вам и вашим семьям!
Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О. Николаев.
Уважаемые ветераны Вооруженных сил, участники
Великой Отечественной войны, солдаты и офицеры, посвятившие свою жизнь защите родной земли!
Дорогие шумерлинцы!
Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!
23 февраля – это всенародно любимый праздник, символ мужества, храбрости, беззаветного служения Отчизне. Мы гордимся нашими земляками, которые в периоды военных действий в истории нашего государства ценою своих жизней отстояли мир на нашей земле!
Мы должны помнить наших героев, защитников Отечества, прославляя их имена и подвиги, чтобы их жизнь служила примером для нашего поколения, для граждан, связавших свою жизнь со службой в Вооруженных Силах нашего государства!
Желаю всем, кто честно исполнял свой долг перед Родиной, ветеранам великой Отечественной войны и тем, кто сегодня проходит военную службу, крепкого здоровья, счастья, благополучия, праздничного настроения и мира на земле.
Глава администрации города Шумерли А. Григорьев.
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий
и локальных конфликтов, офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты запаса, действующие
военнослужащие, будущие защитники Отечества!
День защитника Отечества – это праздник чести и отваги, доблести и верности воинскому долгу. В этот февральский день мы чтим подвиг российского солдата, отдаем дань глубокого уважения и памяти погибшим за независимость Отчизны. Этот праздник напоминает нам о гражданском долге и высоком мужском предназначении. Наша святая обязанность – сохранить мир и согласие. Опыт ветеранов и мужество кадровых военных являются примером для молодого поколения, помогает тем, кто решил связать свою жизнь с защитой страны.
Пусть небо над Россией всегда будет мирным, пусть спокойствие, стабильность и уверенность в завтрашнем дне навсегда поселятся в нашем обществе. Счастья вам и успехов!
Военный комиссар г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов О. Петров.
Уважаемые мужчины,
ветераны, шумерлинцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник по праву занимает достойное место в ряду наиболее почитаемых в стране дней воинской славы. Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение которого для каждого настоящего мужчины – дело чести.
Именно поэтому 23 февраля объединяет всех мужчин – сильных, деятельных, ответственных, которые заботятся о своих семьях, вносят свой вклад в настоящее и закладывают крепкий фундамент в будущее.
В этот значимый день от всего сердца желаю вам стойкости духа и света в душе, успехов и удачи во всех начинаниях! Тепла, уюта, мира и согласия вашим семьям!
Генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов» С. Васильев.
Уважаемые ветераны войны и Вооруженных Сил!
Уважаемые военнослужащие!
Дорогие шумерлинцы!
От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля – это по-настоящему народный праздник, олицетворяющий патриотизм, силу духа и величие подвига защитников Родины. Настоящие мужские качества – любовь к Отчизне, готовность защищать её, служить своему народу, работать на благо и процветание родной земли – по-прежнему в почете. Слова особой благодарности хочется выразить ветеранам Вооруженных Сил и тем, кто победил в Великой Отечественной войне, тем, кто стоял на страже мира и в послевоенные годы.
Желаем всем защитникам Отечества здоровья, счастья, благополучия! Мира и добра вам и вашим семьям!
Руководство и профсоюзный комитет АО «ШЗСА».
Комментарии: