Поздравления с Днем защитника Отечества

Дорогие земляки!

Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации!

От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества!



Этот праздник олицетворяет честь, доблесть, стойкость и отвагу российского воина.

Нет более почетной миссии и благороднее призвания, чем служить Родине, отстаивать ее национальные интересы. Во все времена армия и флот были твердым оплотом России, а патриотизм и верность воинскому долгу являлись непреходящими ценностями нашего народа.

В этом году мы отмечаем знаменательную дату – 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Мы преклоняемся перед подвигами ветеранов, наш святой долг – сохранить память о героях, сложивших головы на полях сражений во имя Родины.

Уроки прошлого учат нас ценить и беречь мир. Для каждого, кто сегодня носит военную форму, нет ничего важнее, чем мир в родной стране и благополучие соотечественников.

Благодарю всех, кто честно и преданно служит России, укрепляет славу и мощь нашего великого государства.

Желаю крепкого здоровья, мира, добра и счастья вам и вашим семьям!



Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О. Николаев.

Уважаемые ветераны Вооруженных сил, участники

Великой Отечественной войны, солдаты и офицеры, посвятившие свою жизнь защите родной земли!

Дорогие шумерлинцы!

Примите самые искренние поздравления с Днём защитника Отечества!



23 февраля – это всенародно любимый праздник, символ мужества, храбрости, беззаветного служения Отчизне. Мы гордимся нашими земляками, которые в периоды военных действий в истории нашего государства ценою своих жизней отстояли мир на нашей земле!

Мы должны помнить наших героев, защитников Отечества, прославляя их имена и подвиги, чтобы их жизнь служила примером для нашего поколения, для граждан, связавших свою жизнь со службой в Вооруженных Силах нашего государства!

Желаю всем, кто честно исполнял свой долг перед Родиной, ветеранам великой Отечественной войны и тем, кто сегодня проходит военную службу, крепкого здоровья, счастья, благополучия, праздничного настроения и мира на земле.

Глава администрации города Шумерли А. Григорьев.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, участники боевых действий

и локальных конфликтов, офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты запаса, действующие

военнослужащие, будущие защитники Отечества!



День защитника Отечества – это праздник чести и отваги, доблести и верности воинскому долгу. В этот февральский день мы чтим подвиг российского солдата, отдаем дань глубокого уважения и памяти погибшим за независимость Отчизны. Этот праздник напоминает нам о гражданском долге и высоком мужском предназначении. Наша святая обязанность – сохранить мир и согласие. Опыт ветеранов и мужество кадровых военных являются примером для молодого поколения, помогает тем, кто решил связать свою жизнь с защитой страны.

Пусть небо над Россией всегда будет мирным, пусть спокойствие, стабильность и уверенность в завтрашнем дне навсегда поселятся в нашем обществе. Счастья вам и успехов!

Военный комиссар г. Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов О. Петров.

Уважаемые мужчины,

ветераны, шумерлинцы!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!



Этот праздник по праву занимает достойное место в ряду наиболее почитаемых в стране дней воинской славы. Защита своего дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение которого для каждого настоящего мужчины – дело чести.

Именно поэтому 23 февраля объединяет всех мужчин – сильных, деятельных, ответственных, которые заботятся о своих семьях, вносят свой вклад в настоящее и закладывают крепкий фундамент в будущее.

В этот значимый день от всего сердца желаю вам стойкости духа и света в душе, успехов и удачи во всех начинаниях! Тепла, уюта, мира и согласия вашим семьям!

Генеральный директор АО «Комбинат автомобильных фургонов» С. Васильев.

Уважаемые ветераны войны и Вооруженных Сил!

Уважаемые военнослужащие!

Дорогие шумерлинцы!

От всей души поздравляем вас с Днём защитника Отечества!



23 февраля – это по-настоящему народный праздник, олицетворяющий патриотизм, силу духа и величие подвига защитников Родины. Настоящие мужские качества – любовь к Отчизне, готовность защищать её, служить своему народу, работать на благо и процветание родной земли – по-прежнему в почете. Слова особой благодарности хочется выразить ветеранам Вооруженных Сил и тем, кто победил в Великой Отечественной войне, тем, кто стоял на страже мира и в послевоенные годы.

Желаем всем защитникам Отечества здоровья, счастья, благополучия! Мира и добра вам и вашим семьям!

Руководство и профсоюзный комитет АО «ШЗСА».