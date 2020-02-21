Олег Николаев в рамках участия в Совете ПФО посетил АО «АВТОВАЗ»

21 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев находится с рабочей поездкой в Самарской области. Сегодня в технопарке «Жигулевская долина» г. Тольятти проходит заседание Совета ПФО на тему развития массового, детско-юношеского спорта и физической культуры под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Перед началом заседания руководители регионов Приволжья посетили легендарный завод «АВТОВАЗ». В 2020 году в Тольятти готовятся широко отметить 50 лет с момента выпуска первого автомобиля ВАЗ-2101, известного в народе как «копейка».

Гостей из ПФО познакомили с линейкой спецавтомобилей LADA. Официальные лица также посетили производственную линию и провели тест-драйв самых популярных моделей.

Олег Николаев прокатился за рулем обновлённой LADA Vesta Sport и кроссовера LADA XRAY. Врио Главы Чувашии похвалил автомобили, отметив, что сегодня за продукцией АВТОВАЗа закрепился имидж хорошего соотношения между ценой и качеством. Он высоко оценил широкий модельный ряд автозавода, который также выпускает спецавтомобили для скорой медицинской помощи, для перевозки пассажиров с инвалидностью и другие. По словам Олега Николаева, они хорошо оснащены и могут быть весьма востребованы с учетом реализации мероприятий национальных проектов.

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Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.