На страже Родины

23 февраля – день защитника Отечества. Отмечая этот праздник, мы выражаем свое уважение героям страны, защитникам нашей

Родины во все времена. Вся Россия свято хранит память отцов и дедов – победителей в Великой Отечественной войне. Мы по праву чтим и гордимся воинами, которые и в наши дни, находясь в строю, самоотверженно выполняют воинский долг, защищают интересы страны. И сегодня хотим рассказать о некоторых из них.

Семен Коробков родился в 1999 году, учился в школе № 3.

После 9 класса поступил в Шумерлинский политехнический техникум. 3 июля получил диплом об окончании техникума по специальности «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», а 4 июля был призван на службу в ряды Вооруженных сил России. Четыре года до призыва помогал священнику в алтаре храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Семён хотел служить и готовил себя к этому и психологически, и физически: узнавал у знакомых об особенностях воинской службы, зимой бегал на лыжах, занимался в секции борьбы, летом каждое утро совершал пробежки, подтягивался.

Семён служит в Иркутске, в ракетных войсках стратегического назначения. Домашняя подготовка не прошла даром, помогла ему с честью преодолеть все трудности и тяготы, пришедшиеся на первые месяцы воинской службы: и напряженная учебная программа, и изнурительные маршброски, и жаркие погодные условия. Но солдат всегда показывал хорошие результаты.

Юноша с детства увлекался техникой. Все свободное время проводил в гараже: собирал и разбирал машины и мотоциклы. Был опыт работы и на грузовой машине. Всё это помогло солдату в освоении военной техники. Семен является старшим

механиком-водителем специального колесного шасси МЗКТ-7930, предназначенного для обеспечения работы и пуска ракетного комплекса «Ярс», управляет тягачом в 12,5 метра в длину и 3 метра в ширину.

Больше половины срока службы уже позади. Домашние каждое воскресенье ждут звонка из армии, радуются, услышав родной голос, отправляют сыну посылки. Они отмечают, что солдат в разлуке с близкими, домом, в армейских условиях пересмотрел свои взгляды на многие вещи. Родные испытывают чувство гордости за своего защитника Отечества и считают, что полученные во время службы знания и навыки пригодятся ему в жизни.

Андрей Архипов родился в поселке Саланчик Шумерлинского района в 1998 году.

После окончания Шумерлинской средней школы поступил на учебу в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева на факультет управления персоналом, который окончил летом 2019 года. Осенью получил водительские права, а 19 декабря 2019 года был призван в ряды Вооруженных сил России.

Андрей служит под Самарой, в 105-й отдельной орденов Кутузова III степени, Красной Звезды бригаде материально-технического обеспечения водителем.

Значимым для солдата датой стало 2 февраля — день принятия военной присяги. Ведь с этой минуты новобранец считается настоящими солдатом. Теперь за ним может быть закреплена военная техника и вооружение, а в военном билете будет стоять отметка «К военной присяге приведён».

По окончании этого обязательного воинского ритуала Андрея ждал приятный и трогательный сюрприз — встреча со своими родными. Несмотря на то, что призван он был относительно недавно, свидания с близкими людьми ждал с нетерпением.

Мама солдата, не задумываясь, решила воспользоваться такой возможностью, увидеть как сына, так и место и условия, где он проходит воинскую службу. Увиденным она осталась довольна, к тому же и у сына к условиям службы претензий не было.

«На принятие военной присяги приехали родственники многих новобранцев. Каждый в строю старался увидеть своего, — рассказывает о поездке к сыну Татьяна Архипова. — Но издали они все были как один, и отличить от остальных своего сына было очень трудно. Глядя на солдат, понимала — нас есть кому защищать. Меня, как и многих там находившихся родителей, переполняло чувство гордости за сына.

После принятия присяги воинам разрешили встретиться со своими родными, и тогда солдаты превратились в обычных мальчишек, которые растворились в толпе прибывших. Все обнимались, целовались, улыбались, разговаривали.

Домашняя еда и сладости – вот главные угощения, которые мы повезли с собой. Не ко всем солдатам смогли приехать родители. Но, как сообщил мне Андрей, домашними угощениями полакомятся все. А летом мне предстоит проводить на службу второго сына. Я рада, что мои сыновья выросли достойными для защиты Отечества. Как мать молюсь за их здоровье и благополучие».

Марина Ветликова.