«Идут по войне девчата, похожие на парней…»

Всё, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово «милосердие». Есть и другие слова – сестра, жена, друг и самое высокое – мать. Женщина и жизнь – синонимы. А вот война и женщина…

На самой страшной войне 20 века многим нашим соотечественницам пришлось стать солдатами. Женщина сражалась с врагом, обрушившимся на ее землю, на ее детей, на ее дом, и это стало величайшей жертвой, принесенной на алтарь Победы. Великая Отечественная война показала сущность души русского человека, глубокое чувство патриотизма, колоссальную обдуманную жертвенность.

В селе Большие Алгаши живет Анна Ивановна Январева, необыкновенно яркая и интересная личность. Из её рассказов можно узнать очень многое о прошлом нашего народа. А собеседница и рассказчица она прекрасная. Мимо Анны Ивановны просто так не пройдёшь, она обязательно остановит, спросит, как дела, порадуется и погорюет вместе с тобой, пошутит да ещё и гостинцами одарит. Её дом — хлебосольный, а сама хозяйка — радушная, гостеприимная.

Многое довелось пережить этой женщине, но она осталась доброй, весёлой, энергичной, чуткой. Родилась Анна Ивановна (в девичестве Майорова) в декабре 1922 года в д. Кожевенное Порецкого района. Всего в семье было четверо детей. В 1931 году поступила учиться в Кожевенскую начальную школу. Окончила её в 1935 году. В том же году поступила учиться в неполную среднюю школу и окончила её в 1938 году. В сентябре 1938 года поступила учиться в Сиявскую среднюю школу, которую окончила в 1941 году.

4 января 1942 года Анна Ивановна была зачислена в ряды РККА. По первому призыву в армию работала в госпитале в Вышнем Волочке Калининской области. Там насмотрелась на страдания раненых. С тех пор неравнодушна к чужой боли. По второму призыву служила в 14-м прожекторном полку, защищала Москву. Ей не раз приходилось провожать в последний путь своих сослуживцев. Анна Ивановна награждена медалью Жукова, орденом Отечественной войны 2 степени.

Служба А.И. Январевой длилась до 7 июля 1945 года. После демобилизации, в августе 1945 года Шумерлинское роно назначило ее учителем начальных классов в Большеалгашинскую среднюю школу. Окончила экстерном Канашское педучилище и получила звание учителя начальной школы.

Работая в школе, она встретила Ивана Январева. В январе 1948 года они зарегистрировали свой брак, в котором впоследствии родились трое замечательных детей. Старшая дочь, Валентина, продолжила учительскую династию, работает учителем иностранного языка в новочебоксарской школе. Средняя, Лида, работает в военкомате. Младший сын, Анатолий, рано ушел из жизни. Но те, кто знал его, вспоминают о нём с теплотой.

Много лет прошло, как нет в живых и дорогого мужа Анны Ивановны. Но память о нём хранится в её любящем сердце.

30 лет учительствовала А.И. Январева. Была награждена Почётной грамотой Министерства образования РСФСР, значком «Отличник народного образования» и другими наградами.

В 2020 году участнице войны, ветерану педагогического труда исполняется 98 лет. Жить в таком возрасте одной сложно, вот дети и забрали ее к себе в город. А односельчане, соседи всегда с теплотой вспоминают Анну Ивановну и скучают по ней, ведь они часто обращались за помощью, советами. И она никогда не отказывала в просьбах. Теплые воспоминания сохранили об учительнице и ее ученики, по возможности стараются навещать ее.

Мы гордимся нашей землячкой!

Т. Денисова, учитель Алгашинской школы.