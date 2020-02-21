Всероссийский Проект «Классные встречи»: интересные беседы с настоящими защитниками Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества, в рамках 75-летия Великой Победы, месячника оборонно – массовой и спортивной работы, Всероссийский проект Российского Движения Школьников «Классные встречи», Всероссийской акции «Армейский чемоданчик» в МБОУ «Гимназия №8» прошли «классные встречи» с настоящими защитниками Отечества.

Настоящие защитники Отечества — достойный пример молодому поколению. Таковым примером стали председатель Шумерлинского отделения общественной организации пограничников «Пограничное братство» Чувашской Республики Озяков Виталий Семенович, курсант военного университета Министерства обороны Российской Федерации, выпускник гимназии Ермекеев Дмитрий.

Гости встретились с обучающимися 8-11 классов. В.С. Озяков рассказал о своей службе, как иногда было трудно, но патриотам всё по плечу! Дмитрий поговорил с ребятами о своем месте учебы, как интересно проходят будни курсанта военного университета, показал юбилейную медаль «100 лет Военному университету Министерства обороны Российской Федерации».

Не остались в стороне и ребята. Они поделились с гостями своими семейными историями о тех, кто служил, воевал на войнах.

Наша дань –помнить о подвигах и тех, кто делает много для совей Родины!

Сайт администрации города Шумерли.











