Администрация города Чебоксары, рассмотрев уведомление группы граждан о проведении публичного мероприятия в форме шествия 29 февраля приняла во внимание их интересы и предоставила место для заявленного шествия

Напомним, группа граждан запланировала провести шествие на территориях, где проведение публичного мероприятия в соответствии с требованиями, предусмотренными ст. 5 Закона Чувашской Республики от 30.11.2012 №77 запрещено.

В соответствии с ч.3 ст.12 Федерального закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления имеет право отказать в согласовании проведения публичного мероприятия в случае, если в уведомлении в качестве места проведения указано место, в котором в соответствии с указанным Федеральным Законом или законом субъекта Российской Федерации проведение публичного мероприятия запрещается.

«Однако, учитывая ваши интересы, как граждан Российской Федерации предлагаем Вам провести запланированное публичное мероприятие в форме митинга по адресу г. Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, 42А, площадка перед Памятником жертвам политических репрессий», — отметил в письменном ответе группе граждан заместитель главы администрации Алексей Маклыгин.

Принятое решение полностью соответствует целям заявленного публичного мероприятия, в их числе — выражение солидарности и поддержка идей, демократических ценностей, осуждение политических репрессий и нарушений прав и свобод человека.