Олег Николаев подписал указ о Высшем экономическом совете Чувашской Республики

Высший экономический совет Чувашской Республики создан в целях осуществления комплексного анализа социально-экономической ситуации, разработки обоснованных предложений по приоритетным направлениям социально-экономического развития Чувашской Республики и решению актуальных проблем экономической, финансовой, социальной политики.

Совет будет осуществлять анализ и оценку проектов законов Чувашской Республики, решений Правительства Чувашии, подготовку экспертных предложений по наиболее приемлемым и эффективным вариантам действий органов власти республики.

В состав Совета войдут представители органов исполнительной власти Чувашской Республики, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутаты Государственного Совета Чувашской Республики, члены Общественной палаты Чувашской Республики, представители научной общественности, эксперты в области экономики и социологии, руководители организаций, предприниматели, представители общественно-деловых объединений, общественных деятелей.

Напомним, работа по созданию Высшего экономического совета Чувашской Республики в регионе началась по инициативе Олега Николаева. «Цель Совета – получить, а впоследствии и организовать работу в рамках научно обоснованной стратегии действий органов государственной власти по управлению и развитию регионом. Главный итог его работы – реальные проекты, которые позволят диверсифицировать экономику и создавать новые рабочие места», — отметил ранее врио Главы Чувашской Республики.

Председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который согласился вплотную заняться деятельностью Высшего экономического совета, отметил высокую заинтересованность предпринимателей, в том числе из других регионов, в создании данной площадки.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.

