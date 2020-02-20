Новое в мерах социальной поддержки семьям с тремя и более детьми

Законом Чувашской Республики от 04.12.2012 г. № 82 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» и Указа Главы Чувашской Республики от 28.11.1017 г. №123 «О ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей» установлена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего ребенка и последующих детей. Выплату в отделе социальной защиты населения осуществлялась на детей, рожденных с 1 января 2013 года, и доход в семье не должен был превышать 1-кратный размер средней величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашской Республике.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и национального проекта «Демография» указанная мера соцподдерки дополнена и получила развитие. Срок выплаты ежемесячной выплаты на третьего ребенка и последующих детей сохранен до 3-х лет. При обращении граждан среднедушевой доход семьи не должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения — 20268 руб. Ежемесячная денежная выплата будет предоставляться на каждого третьего, четвертого и последующего ребенка, рождённого после 31 декабря 2016 года, без ограничения, вне зависимости от ранее реализованного права на выплату.

С начала реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» мерой социальной поддержки воспользовались 357 многодетных семей г.Шумерля и Шумерлинского района. Ежемесячная денежная выплата выплачивается в размере величины прожиточного минимума для детей, установленного кабинетом Министров Чувашской Республики.

Справочно:

Размер выплаты в 2020г.: с 1 января — 9254 руб. и будет меняться ежеквартально.

ОСЗН г.Шумерля и Шумерлинского района.