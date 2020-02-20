Глава администрации города Шумерля Алексей Григорьев провел рабочее совещание по вопросу возможного финансового оздоровления МУПов

Глава администрации города Шумерля Алексей Григорьев совместно с руководителями, курирующими жилищно-коммунальную сферу, провел рабочее совещание по вопросу финансово-хозяйственной деятельности предприятий, имеющих признаки банкротства, — МУП «ПУ «Водоканал» и МУП «Шумерлинские городские электрические сети». В водоканале введена процедура наблюдения, в электросетях имеются все признаки банкротства. Основная проблема предприятий – в многомиллионных долгах перед ресурсоснабжающими организациями.

В ходе совещания были выработаны решения по возможному выводу предприятий из кризиса и восстановлению их платежеспособности, а также по целесообразности их дальнейшего существования в прежней организационно-правовой форме.

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