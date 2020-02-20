В Шумерле чествовали защитников Отечества

Сегодня, 20 февраля, в ДК «Восход» состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества. С наступающим праздником сильную половину человечества поздравили глава города Сергей Яргунин, глава администрации Шумерли Алексей Григорьев, военный комиссар Олег Петров и другие. Они пожелали всем мирного неба над головой, выразили огромную благодарность поколению победителей в Великой Отечественной войне и отметили важность патриотического воспитания молодежи.

Ветеранам различного вида войск, активистам общественной жизни, отдельным представителям градообразующих предприятий были вручены благодарности администрации города и грамоты военного комиссариата.

Праздничный концерт в исполнении талантливых солистов и хореографических коллективов ДК «Восход» получился ярким и незабываемым.

Т. Александрова.