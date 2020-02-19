22 февраля больницы приглашают на День открытых дверей

22 февраля в рамках месячника борьбы против рака в поликлинике Республиканского клинического онкологического диспансера пройдет публичная лекция по профилактике онкологических заболеваний: «Мифы и реалии в онкологии». В программе: выступление врача-онколога и ответы на вопросы. Начало в 10:00.

В этот же день жителей юго-западного района г. Чебоксары с 7:00 до 15:00 приглашают на День открытых дверей в Городской клинический центр. Прием будут вести врачи общей практики, специалисты узкого профиля. Пациенты смогут посетить кабинет диспансеризации, а также пройти диагностические обследования (рентгенологическое исследование, электрокардиография) по направлению врачей. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Поликлиники №1 и №2 Новочебоксарской городской больницы приглашают на День открытых дверей в рамках месячника борьбы против рака с 8:00 до 14:00.

В Городской детской клинической больнице День открытых дверей будет организован с 8:00 до 13:00. Прием будут вести: невролог, детский хирург, оториноларинголог, психиатр детский, офтальмолог, акушер-гинеколог, детский стоматолог, травматолог-ортопед, уролог, аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, фтизиатр, детский эндокринолог, дерматолог, детский кардиолог. Справки по тел.: (8352) 70-99-91, 70-99-92, 70-99-94.

В детской поликлинике Канашского межтерриториального медицинского центра состоится профилактический прием детей раннего возраста. В этот день можно пройти всех специалистов, диагностические исследования (ЭКГ), сдать общеклинические анализы крови, мочи.

С 08:00 до 10:00 — забор анализов крови и мочи, прием врача-хирурга. С 08:00 до 12:00 — прием специалистов (врач-отоларинголог, врач-офтальмолог, врач-невролог), ЭКГ. По всем интересующим вопросам можно обратиться в регистратуру по тел.: (83533) 2-15-26; 2-12-36 и к участковой службе. Адрес: г. Канаш, ул. 30 лет Чувашии, д. 13.

В Новочебоксарской городской стоматологической поликлинике и в поликлиниках Городской стоматологической поликлиники в День открытых дверей пациентов, желающих пройти профессиональный онкоскрининг, получить консультацию у специалиста, ждут с 08:00 до 12:00 без предварительной записи. Обращаясь за помощью, при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Снижение смертности от новообразований – одна из масштабных целей национального проекта «Здравоохранение». При выявлении заболеваний слизистой оболочки полости рта, подозрительных на новообразования или относящихся к предраковым, врачи-стоматологи Новочебоксарской городской стоматологической поликлиники проводят онкоскрининг с использованием аппарата АФС.

Но насторожен должен быть и пациент – сегодня 70% онкологических образований полости рта обнаруживаются в запущенном состоянии, то есть на 3-4-й стадии. Чтобы врач смог не пропустить предрак, пациент должен посещать кабинет стоматолога не реже двух раз в год. Чтобы диагностика новообразований стала еще доступнее, в поликлинике организуются месячники по борьбе с новообразованиями, в рамках которого проводятся Дни открытых дверей, занятия Школы здоровых зубов в военном комиссариате города, перинатальном центре.

Так, в поликлинике с 1 по 29 февраля 2020 года проходит Месячник, приуроченный к Всемирному дню борьбы против рака. Каждый обратившийся в поликлинику в феврале сможет пройти профессиональный онкоскрининг на наличие онкологических патологий, проконсультироваться у специалиста, получить исчерпывающую информацию.

Министерство здравоохранения Чувашской Республики.

