15 — 16 февраля в городе Чебоксары проходил VII Всероссийский фестиваль-конкурс «Звездный Олимп» — праздник музыки и танца, праздник творческих встреч! Город Шумерля на конкурсе представили А. Чебутаев («Художественное слово») и Виктория Трончук («Вокальное исполнительство»), обучающиеся школы №2.

Жюри под председательством В.Е. Тюльканова – поэта и композитора, представителя Международной ассоциации композиторов «Европа без границ, музыкального продюсера (г.Новочебоксарск) в течение двух дней оценивало выступления конкурсантов из регионов России и ближнего зарубежья, наслаждаясь творчеством талантливых ребят.

По итогам конкурса Виктория Трончук стала Лауреатом 1 степени в номинации «Поп-фолк» и Лауреатом 2 степени в номинации «Мировой хит». Чебутаев Андрей стал Лауреатом 2 степени. Все победители и призеры награждены дипломамии памятными кубками.

Поздравляем ребят и их преподавателей с высокими творческими результатами!

Сайт администрации города Шумерли.