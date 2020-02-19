Чебоксарская ГЭС готовится к половодью

Чебоксарская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») начала подготовку к половодью. Создана паводковая комиссия, в которую вошли руководители и специалисты ведущих подразделений предприятия. Ее основная задача – обеспечить надежную и безопасную работу ГЭС в период «большой воды».

Возглавляет паводковую комиссию главный инженер Чебоксарской ГЭС Сергей Камышанский. До 1 апреля на гидростанции предстоит провести более 40 организационно-технических мероприятий, в том числе проверку гидротехнических сооружений, зданий, дренажных устройств, оборудования, оперативно-диспетчерской связи и локальной системы оповещения населения.

До половодья должны быть завершены все плановые ремонтные работы в отношении основного и вспомогательного оборудования, чтобы в период пропуска паводковых вод мощности ГЭС были использованы максимально эффективно. Формируются запасы необходимых материалов, с сотрудниками ГЭС и подрядных организаций проводятся дополнительные инструктажи. По графику проходят противоаварийные тренировки оперативного персонала. На весь период половодья будут сформированы специальные дежурные бригады.

Еще одна важная задача паводковой комиссии – своевременно и регулярно информировать население через СМИ о прохождении половодья, а также оперативно доводить до всех заинтересованных организаций сведения о расходах воды, уровнях верхнего и нижнего бьефов. Для оперативного реагирования организовано информационное взаимодействие Чебоксарской ГЭС с администрацией г. Новочебоксарска, ГУП «Биологические очистные сооружения», Чебоксарским районом гидротехнических сооружений и судоходства, Верхне-Волжским бассейновым водным управлением, МЧС, Росгидрометом, Межведомственной противопаводковой комиссией Чувашской Республики, Комитетом гражданской обороны и защиты населения Республики Марий Эл.

В настоящее время из-за теплой погоды сохраняется повышенная приточность в водохранилища ГЭС Волжско-Камского каскада. По данным на середину февраля 2020 года, она более чем на треть превышает среднемноголетние величины и почти вдвое больше значений 2019 года. Запасы полезных ресурсов в водохранилищах каскада ГЭС также выше среднемноголетних значений на 47% и прошлогодних на 58%.

Половодье – один из самых ответственных и напряженных периодов в работе ГЭС. Это время повышенной нагрузки на гидротехнические сооружения, оборудование и персонал, который должен обеспечить безопасность населения и надежность эксплуатации станции.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор Единой энергетической системы», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.

Информация о гидрологической обстановке ГЭС, входящих в состав РусГидро, представлена в виде ежедневно обновляемой инфографики http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/. О том, как производится регулирование работы водохранилищ на примере Волжско-Камского каскада, – в видеоролике http://www.rushydro.ru/press/polovode/video-vkk/.

Справка:

Чебоксарская ГЭС – последняя по времени строительства гидроэлектростанция на Волге. На станции установлено 18 гидроагрегатов общей мощностью 1370 МВт. До настоящего времени Чебоксарская ГЭС эксплуатируется на непроектной отметке водохранилища – 63 м.

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и четвертая в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 40 ГВт.

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

