Состоялась рабочая встреча с членами Общественного совета при Минфине Чувашии

18 февраля состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – и.о. министра финансов Михаила Ноздрякова с членами Общественного совета, созданного при министерстве.

Открывая диалог за круглым столом, Михаил Геннадьевич подчеркнул, что в настоящее время органами власти, в том числе и Минфином Чувашии, уделяется большое внимание общественному обсуждению тех или иных вопросов. «Нам важно получать обратную связь, важно слышать ответную реакцию на наши инициативы, — отметил он. — Поэтому рассчитываю на тесную плодотворную работу. Ждем ваших предложений, будем вместе их обсуждать и принимать наиболее рациональные решения».

Председатель Общественной палаты Чувашской Республики Алексей Судленков выразил готовность к сотрудничеству. «Считаю правильным, чтобы правительственные начинания и проекты нормативных правовых актов, особенно имеющие социальную направленность, перед принятием выносились на заседания Общественного совета», — подчеркнул Алексей Алексеевич.

Учитывая предстоящее уточнение республиканского бюджета на 2020 год, Михаил Ноздряков ознакомил участников заседания с основными планируемыми изменениями. «В приоритете, конечно, усиление финансового обеспечения реализации национальных и региональных проектов и мероприятий, обозначенных в Послании Президента России. В частности, предусмотрены дополнительные средства на оказание государственной поддержки социально незащищенным слоям населения, на благоустройство общественных пространств, на ремонт и оснащение образовательных, медицинских организаций современным оборудованием», — проинформировал и.о. министра финансов.

В продолжение темы о бюджете члены Общественного совета обратили внимание на актуальность вопроса о повышении уровня заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе государственных и муниципальных служащих.

Ссылаясь на сложившуюся практику, председатель Чувашской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников госучреждений РФ Василий Харитонов обозначил, что зарплата напрямую влияет на качество работы специалистов, на качество оказываемых ими услуг населению.

«Уровень зарплаты также стоит на одном из первых мест при выборе студентами-выпускниками места будущей работы. В настоящее время мы наблюдаем такую картину, что студенты, завершившие обучение по направлению государственного и муниципального управления, в большинстве своем отказываются идти работать по специальности из-за низкой оплаты труда», — акцентировала заведующий кафедрой финансов, кредита и экономической безопасности ЧГУ им. И.Н. Ульянова Наталия Березина.

Михаил Ноздряков отметил, что при Минфине Чувашии на прошлой неделе создана Рабочая группа по совершенствованию межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в муниципальных образованиях Чувашии. На первом же ее заседании планируется рассмотреть вопрос по заработной плате государственных и муниципальных служащих.

Министерство финансов Чувашской Республики.



