Сегодня состоялась рабочая встреча Игоря Комарова с делегацией Федерации экономических организаций Японии

19 февраля 2020 года Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров провел рабочую встречу c делегацией Федерации экономических организаций Японии.

Стороны обсудили инвестиционное, торговое и промышленное сотрудничество регионов ПФО и Японии.

Игорь Комаров рассказал главе делегации, Председателю Японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству Тэруо Асада и Чрезвычайному и Полномочному Послу Японии в РФ Тоёхиса Кодзуки об экономическом и промышленном потенциале регионов ПФО и работе по созданию в округе выгодных условий ведения бизнеса для потенциальных инвесторов.

Флагманы этого направления: четыре особые экономические зоны, две из которых относятся к промышленно-производственному типу (ОЭЗ «Тольятти» на территории Самарской области; ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан), одна — к портовому (портовая ОЭЗ «Ульяновск» на территории Ульяновской области) и одна — к технико-внедренческому (ОЭЗ «Иннополис» на территории Республики Татарстан).

Полномочный представитель Президента России отметил высокую эффективность индустриальных парков, технопарков, инновационных кластеров, территорий опережающего социально-экономического развития — тех «точек роста», которые формируют новую географию экономического развития Приволжья.

Он выразил уверенность в возможности японских партнёров увеличить количество резидентов промышленных парков округа, учитывая их различную специализацию.

Игорь Комаров подчеркнул успешный опыт контактов и взаимодействия российских и японских бизнесменов в Республиках Марий Эл, Татарстан, Чувашской республике, Пермском крае, Нижегородской, Самарской и Ульяновской областях.

«Уважаемый господин Асада! Уверен, что ваше знакомство с Приволжским федеральным округом откроет новые перспективы для углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В округе для этого есть все предпосылки. Расширению сотрудничества будет способствовать и проведение в 2020—2021 годах в России и Японии перекрестных годов межрегиональных и побратимских обменов, о чем в июне 2019 года договорились Президент России Владимир Владимирович Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ», — отметил Игорь Комаров.