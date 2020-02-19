Более 125 тысяч жителей Чувашии получают пенсии на банковские карты

Уже более 125 тысяч жителей Чувашской Республики получают пенсии на банковские карты национальной платежной системы «МИР». В основном это граждане, которым пенсия назначена в течение последних двух с половиной лет, а также пенсионеры, которым новая банковская карта выдана в связи с истечением срока действия прежней.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике напоминает, что с 1 июля 2017 года для перечисления выплат за счет бюджетных средств, в том числе пенсий, гражданам выдаются карты национальной платежной системы «МИР».*

Для пенсионеров, получающих пенсии и другие социальные выплаты на банковские карты иных платежных систем (например, VISA, MasterCard), предусмотрена поэтапная замена на карты «МИР», по мере истечения срока действия банковской карты, которой они пользуются сегодня. В целом переход на карты «МИР» завершится 1 июля 2020 года.

Пенсионер, которому пенсия доставляется на карты других платежных систем, может оформить карту «МИР» уже сейчас, не дожидаясь окончания срока действия прежней карты.

Об изменении номера банковского счета для перечисления пенсии необходимо проинформировать Пенсионный фонд, подав заявление. Сделать это можно любым удобным способом:

— в Личном кабинете на сайте ПФР;

— на Едином портале госуслуг;

— направить по почте;

— в любом МФЦ;

— в любой клиентской службе Пенсионного фонда.

Наряду с банковской картой, пенсии и социальные выплаты по желанию получателя могут зачисляться на счет по вкладу, выплачиваться через организацию почтовой связи либо службой доставки.

Консультации по вопросам доставки пенсии можно получить по телефону регионального контакт-центра 8(8352) 64-91-14.

*Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»

Пресс-служба Отделения Пенсионный фонд РФ

по Чувашской Республике – Чувашии

