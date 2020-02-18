20 февраля пройдет республиканский педагогический форум «От пера до софта»

20 февраля Минобразования Чувашии проводит Республиканский педагогический форум «От пера до софта», который дает старт юбилейным мероприятиям, посвященным 100-летию со дня образования Чувашской автономной области в образовательных организациях.

В форуме примут участие представители педагогической общественности, органов власти, общественных организаций, ветераны педагогического труда, учащаяся молодежь.

В рамках форума будут работать мастер-классы с использованием высокотехнологичного оборудования, инновационные площадки с презентацией современных технологий по ускоренному развитию детей по актуальным гуманитарным, научно-исследовательским, инженерно-техническим, IT-направлениям в разных уровнях образования. Будут представлены итоги первого года реализации национального проекта «Образование» в Чувашской Республике. Кроме того, состоится награждение работников образования государственными наградами.

Система образования Чувашской Республики, которой многие поколения жителей Чувашии обязаны путевкой в жизнь, прошла путь длиною 100 лет, выполняя главную свою задачу — создание системы просветительства, воспитания и обучения граждан.

Сегодня в 800 учреждениях всех уровней воспитываются, обучаются и получают дополнительное образование более 281 тысячи человек. В системе образования трудятся 22 тысячи педагогов.

Сегодня система образования республики работает над реализацией стратегических задач, определенных Президентом России Владимиром Путиным в национальном проекте «Образование» и Послании по обеспечению глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности.

Начало в 12:00. Место: ДК ЧГУ им. Ин. Н Ульянова (г. Чебоксары, Университетская, 38).

Дополнительная информация>>>

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.