Шумерлинские волонтеры инициировали социальный проект «Школа обучения жителей города работе в информационном пространстве»

В последние годы пожилые люди всё чаще стремятся освоить навыки работы на персональном компьютере, чтобы идти в ногу со временем, но им приходиться преодолевать множество преград – незнание базовых понятий, сомнения в своих способностях, сложности с восприятием новой информации.

В минувшие выходные волонтерский отряд «Счастливое будущее» МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля с целью вовлечения пожилых людей в активную социальную жизнь в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» организовал акцию «Я это смогу!». Акция, а в дальнейшем «Школа обучения работе в информационном пространстве», направлена на обучение жителей города Шумерля работе с интернет–ресурсами: общение в сети, социальные, образовательные Российские порталы, электронная регистратура, сбербанк–онлайн и многое другое.

Волонтеры гимназии обучили пришедших шумерлинцев работе не только за компьютером, но и в мобильном телефоне:

Пользование госуслугами, как записаться в поликлинику, отправлять заявления и вопросы в различные инстанции, оплачивать квитанции, услуги ЖКХ, пошлины и налоги, не выходя из дома;

Скачивание и просмотр фильмов, сериалов, записи спектаклей, обучающие видеокурсы, познавательные лекции;

Читание книг, ведение собственных записей, сохранение заметок в текстовом редакторе Word;

Как узнать новости из нескольких источников, находить материалы на интересующую вас тему, читать электронные издания;

Покупки с доставкой на дом;

Общение с родными и знакомыми в социальных сетях, пользоваться бесплатной видеосвязью для звонков в любую точку мира;

Хранение и просмотр фото и видео;

Смотреть мастер-классы и другие видеоматериалы в YouTube;

Находить данные о своих родственниках, воевавших на войне на порталах «подвиг народа», «память народа» и другое.

Не упустили ребята еще один важный момент – информационная безопасность при использовании сети «Интернет». Волонтеры разъяснили, что нужно быть осторожными при общении с незнакомыми людьми в Сети; никому нельзя сообщать пароли от своих аккаунтов и личных кабинетов, а также пароли и данные банковских карт.

Жители высказали слова благодарности гимназистам, пожелали им успехов в учебе и во всех начинаниях.

Сайт администрации города Шумерли.