Шумерлинские волонтеры инициировали социальный проект «Школа обучения жителей города работе в информационном пространстве»

В последние годы пожилые люди всё чаще стремятся освоить навыки работы на персональном компьютере, чтобы идти в ногу со временем, но им приходиться преодолевать множество преград – незнание базовых понятий, сомнения в своих способностях, сложности с восприятием новой информации.
В минувшие выходные волонтерский отряд «Счастливое будущее» МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля с целью вовлечения пожилых людей в активную социальную жизнь в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» организовал акцию «Я это смогу!». Акция, а в дальнейшем «Школа обучения работе в информационном пространстве», направлена на обучение жителей города Шумерля работе с интернет–ресурсами: общение в сети, социальные, образовательные Российские порталы, электронная регистратура, сбербанк–онлайн и многое другое.
Волонтеры гимназии обучили пришедших шумерлинцев работе не только за компьютером, но и в мобильном телефоне:
- Пользование госуслугами, как записаться в поликлинику, отправлять заявления и вопросы в различные инстанции, оплачивать квитанции, услуги ЖКХ, пошлины и налоги, не выходя из дома;
- Скачивание и просмотр фильмов, сериалов, записи спектаклей, обучающие видеокурсы, познавательные лекции;
- Читание книг, ведение собственных записей, сохранение заметок в текстовом редакторе Word;
- Как узнать новости из нескольких источников, находить материалы на интересующую вас тему, читать электронные издания;
- Покупки с доставкой на дом;
- Общение с родными и знакомыми в социальных сетях, пользоваться бесплатной видеосвязью для звонков в любую точку мира;
- Хранение и просмотр фото и видео;
- Смотреть мастер-классы и другие видеоматериалы в YouTube;
- Находить данные о своих родственниках, воевавших на войне на порталах «подвиг народа», «память народа» и другое.
Не упустили ребята еще один важный момент – информационная безопасность при использовании сети «Интернет». Волонтеры разъяснили, что нужно быть осторожными при общении с незнакомыми людьми в Сети; никому нельзя сообщать пароли от своих аккаунтов и личных кабинетов, а также пароли и данные банковских карт.
Жители высказали слова благодарности гимназистам, пожелали им успехов в учебе и во всех начинаниях.
Сайт администрации города Шумерли.
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