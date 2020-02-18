В этом году нашему Шумерлинскому району исполняется 85 лет. В рамках подготовки к юбилею района в начальных классах нашей школы прошёл классный час «Известные люди Шумерлинского района». Ученики 8 класса рассказали своим младшим друзьям об известных людях, которые родились и выросли в нашем районе – Л.И. Черкесове, Г.П. Матвееве, В.Н. Ярды, Ю.Д. Кудакове, Е.В. Петровой, А.В. Уляндиной, Я.Н. Волкове и других. Восьмиклассники показали ученикам 1-4 классов презентацию, озвучили биографию этих известных уроженцев района. В завершении мероприятия ребята все вместе сделали вывод, что нужно знать имена наших известных земляков, ведь они – гордость Шумерлинского района.

Сайт администрации Шумерлинского района.