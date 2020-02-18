Глава администрации города Шумерля А.Д. Григорьев поздравил труженицу тыла Е.П. Ларину с 95-летием

Труженики тыла, которые будучи подростками вместе со взрослыми в годы Великой Отечественной войны приближали Победу своим добросовестным трудом, достойны уважения и почестей.

Мальчики и девочки, чье детство украла война, сейчас отмечают свои 90, 95-летние юбилеи. Евдокия Павловна Ларина, живущая в Шумерле – одна из них. 18 февраля она отмечает девяностопятилетний юбилей.

Поздравить труженицу тыла, ветерана труда с этим знаменательным днем пришел глава администрации города А.Д. Григорьев. Он вручил поздравительное письмо от Президента Российской Федерации Владимира Путина, пожелав долголетия, хорошего настроения, внимания и любви родных и близких.

Также ветерану со словами благодарности за ратный труд была вручена юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Евдокия Павловна — труженица тыла военных лет, ветеран труда, вдова умершего инвалида Великой Отечественной войны. Она родилась 18 февраля 1925 года в селе Ратово Сеченовского района Горьковской области в крестьянской семье. В довоенное время работала в колхозе.

В Шумерлю переехала с началом войны, устроилась на работу в пищекомбинат. В 1948 году вышла замуж за бывшего фронтовика, в семье родились три дочери и сын. К сожалению, одна дочка погибла.

Евдокия Павловна перешла на работу в шумерлинский комбинат автомобильных фургонов, где работала станочницей до выхода на заслуженный отдых.

В настоящее время Евдокия Павловна проживает с сыном. Она счастливая бабушка пяти внуков и прабабушка двух правнуков.

Про своего супруга Евдокия Павловна вспоминает с особой теплотой и трепетом. Он вернулся с войны домой спустя два года после Победы и до самого выхода на заслуженный отдых работал в Комбинате автофургонов слесарем-инструментальщиком. К сожалению, в 1988 году он ушел из жизни, но каждый год 9 мая он в строю – в Бессмертном полку. «Мы в этот святой день вместе!» — говорит вдова участника.

Свой 95-летний юбилей Евдокия Павловна встречает в кругу детей, внуков, правнуков, родных и близких людей, выслушивая их самые искренние пожелания здоровья, добра и мира.

Сайт администрации города Шумерли.