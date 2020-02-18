18 Фев

В Шумерле состоялось вручение юбилейных медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, труженикам тыла

Торжественная
церемония  состоялась  в Центре детского творчества.   Глава администрации города Алексей Григорьев
приветствовал  ветеранов со словами
признательности и благодарности, под несмолкаемые аплодисменты юнармейцев и
гостей мероприятия вручил им памятные медали "75 лет Победы в Великой
Отечественной войне".  На торжестве было отмечено, что
самоотверженный труд тружеников тыла по праву признан наравне с боевыми
заслугами солдат: великую Победу они ковали вместе.

 Далее ветераны стали свидетелями городского квеста юнармейцев, проходящего в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы.

М. Ветликова.

Автор записи: anna

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