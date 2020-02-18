В Шумерле состоялось вручение юбилейных медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, труженикам тыла

Торжественная

церемония состоялась в Центре детского творчества. Глава администрации города Алексей Григорьев

приветствовал ветеранов со словами

признательности и благодарности, под несмолкаемые аплодисменты юнармейцев и

гостей мероприятия вручил им памятные медали "75 лет Победы в Великой

Отечественной войне". На торжестве было отмечено, что

самоотверженный труд тружеников тыла по праву признан наравне с боевыми

заслугами солдат: великую Победу они ковали вместе.

Далее ветераны стали свидетелями городского квеста юнармейцев, проходящего в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы.

М. Ветликова.