В Шумерле состоялось вручение юбилейных медалей к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, труженикам тыла

Торжественная
церемония состоялась в Центре детского творчества. Глава администрации города Алексей Григорьев
приветствовал ветеранов со словами
признательности и благодарности, под несмолкаемые аплодисменты юнармейцев и
гостей мероприятия вручил им памятные медали "75 лет Победы в Великой
Отечественной войне". На торжестве было отмечено, что
самоотверженный труд тружеников тыла по праву признан наравне с боевыми
заслугами солдат: великую Победу они ковали вместе.
Далее ветераны стали свидетелями городского квеста юнармейцев, проходящего в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы.
М. Ветликова.
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