В хозяйствах республики продолжается работа по заготовке семян яровых зерновых культур

По состоянию на 17 февраля 2020 года в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах республики семена яровых зерновых и зернобобовых культур засыпаны в объеме 48,8 тыс. тонн (99% от потребности). По данным филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Чувашской Республике, проверены семена яровых зерновых и зернобобовых культур в объеме 46,8 тыс. тонн. Доля кондиционных семян составляет 74% (34,4 тыс. тонн).

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах на подработке семян задействовано 118 звеньев. Активно идет подработка в Батыревском (18 звеньев), Вурнарском (13) и Порецком (12) районах.

Повышение показателя кондиционности семян за прошедшую неделю отмечено в 11 муниципальных районах.

Подготовка семенного материала до базисных кондиций продолжается.

Первоисточник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.