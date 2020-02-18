Спецпроект: 20 вопросов Владимиру Путину

Каково это — быть президентом? Какие решения приходится принимать, а главное — почему они именно такие? Владимир Путин находится у власти уже 20 лет и принимает эти решения каждый день.

Есть ли у него двойник? Кто знал об отставке правительства? Есть ли шанс договориться с Зеленским? Как не получить за репост — срок? С кем собираемся воевать? И навсегда ли он с нами?

В нашем спецпроекте «20 вопросов Владимиру Путину» мы поговорили с президентом на самые важные и острые темы. Впервые онлайн в формате видеоинтервью. Смотрите с 20 февраля на всех площадках ТАСС.