Выплата пенсии по доверенности – что необходимо знать

14,3 тыс. жителей Шумерли и Шумерлинского района получают пенсии через органы Пенсионного фонда, из них 67,7% доставка осуществляется кредитными организациями, 32,3% – организацией почтовой связи.

Федеральный закон «О страховых пенсиях» предоставляет право пенсионеру получать пенсию как лично, так и доверить получение своей пенсии другому человеку.

Особый порядок установлен для доставки пенсии по доверенности, оформленной на срок более одного года. В этом случае пенсия выплачивается при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта своей регистрации по месту её получения.

В качестве подтверждающих документов принимаются паспорт, свидетельство о регистрации по месту жительства или месту пребывания, место фактического проживания подтверждается личным заявлением.

Пенсионеру необходимо с одним из этих документов один раз в год лично обратиться в клиентскую службу ПФР по месту нахождения своего пенсионного дела. Уведомление с разъяснением существующего порядка выплаты по доверенности и напоминанием о необходимости подтвердить проживание заранее направляется таким получателям пенсии.

Законодательное требование касается пенсионеров всех возрастов. Если пенсионер по состоянию здоровья не имеет возможности посетить Пенсионный фонд, то заявление и документы о проживании можно отправить почтой. К пожилым пенсионерам, которым затруднительно лично явиться в клиентскую службу ПФР, сотрудники фонда могут приехать на дом по предварительной заявке.

Записаться на прием можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/znp/ или по телефону регионального контакт-центра 8(8352) 64-91-14.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Шумерля (межрайонное)