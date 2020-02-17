Шумерлинцы приняли участие в военно-исторической реконструкции Сурского оборонительного рубежа в Мордовии

В Республике Мордовия в селе Николаевка Большеберезниковского района прошла военно-историческая реконструкция Сурского оборонительного рубежа. Мероприятие посвящено 78-й годовщине его строительства и к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В патриотическом мероприятии приняли участие более 400 человек разного возраста. Среди них поисковые отряды из образовательных учреждений Мордовии, Чувашии, а также представители различных организаций.

Роли были распределены на всех. Одни лопатами рыли окопы, таскали на плечах бревна для укрепления окопов. Другие, чтобы развести костер и немного согреться, собирали в лесу хворост. Третьи подвозили его на тележке и разводили огонь.

Директор Мордовского мемориального музея военного и трудового подвига 1941 — 1945 годов Николай Кручинкин напомнил, что Сурский рубеж – это 80-километровая линия из противотанковых рвов, траншей, окопов и блиндажей на территории Мордовии. В годы Второй мировой войны он возводился на правом берегу Суры. Рубеж должен был преградить дорогу противнику на город Куйбышев (ныне Самара). Ее строили тысячи жителей Мордовии, в основном, женщины и подростки. В январе 1942 года его строительство завершилось.

«Работая при 40 градусном морозе, люди совершили настоящий трудовой подвиг. Именно они лопатами, ломами и кирками долбили мерзлую землю, рыли окопы, строили землянки, командные пункты и доты. Они получали обморожения, заболевали, а некоторые умирали. Но несмотря ни на что, оборонительный рубеж был возведен вовремя», — отметил в своем выступлении И.И. Игонов, глава Большеберезняковского района Мордовии.

После проведения реконструкции состоялось награждение и фотосессия. А позже все отведали гречневую кашу и горячий чай, приготовленные в полевых условиях.

Это уже третье участие шумерлинских патриотов в военно-исторической реконструкции на территории Мордовии.

Первоисточник: Региональное информационное агентство «ИНФО-РМ/INFO-RM».