Творческие коллективы ДК «Восход» города Шумерля неоднократно своими победами в конкурсах различных уровней доказывали свой профессионализм и высокое мастерство. Вот и очередные победы стали тому подтверждением.

15 — 16 февраля в Чебоксарах прошел VII Международный фестиваль–конкурс детского, юношеского и взрослого творчества «Звездный Олимп», участниками которого стали ребята из народного хореографического коллектива «Блеск» ДК «Восход» под руководством Т.И. Волковой.

Среди сильнейших из сильных, талантливейших из талантливых шумерлинцы оказались лучшими во многих номинациях.

Лауреаты I степени – «Чьи- то внучки, Чьи-то дочки», «Молодой моряк».

Дипломант I степени – «В роще калина», «Мы — не маленькие!», «Близкие люди».

Лауреаты II степени – «Не поделили!», «Воин», «Чувашский танец», «Берёзовый край» («Красно солнышко»).

Лауреаты III степени – «Орёл и Соловей», «Балканская рапсодия», «Табор уходит в небо».

Мы гордимся нашими талантливыми ребятами, желаем им дальнейших побед и сил для упорной работы! И конечно стоит отметить, то такого внушительного количества кубков не было бы, если бы не ежедневный титанический труд и огонь таланта руководителя народного хореографического коллектива «Блеск» — Волковой Тамары Ивановны!

Другой творческий коллектив ДК – танцевально-спортивный клуб «Экситон» — принял участие в V международном фестивале-конкурсе вокально-хореографического, театрально-художественного и инструментального творчества «Калейдоскоп талантов».

Народный коллектив ТСК «Экситон» уже не первый год становится обладателем призовых мест данного творчества. В этом году танцоры вновь вернулись с победами!

Ребята, поразив жюри танцем «Неудержимая энергия», стали обладателями титула Лауреата II степени.

Диплом в номинации «Лучший преподаватель» была награждена Лиховид Ирина Ивановна, которая уже более 20-ти лет ведет свой коллектив к новым вершинам, победам и свершениям!

Сайт администрации города Шумерли.