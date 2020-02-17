Родители детей-инвалидов в Чувашии имеют стопроцентную льготу по уплате транспортного налога

Правительство Чувашии особое внимание уделяет оказанию всесторонней поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов: внедряются новые социальные технологии, регулярно совершенствуется система предоставления социальной помощи. Важным нововведением конца 2019 года является принятие налоговой льготы по уплате транспортного налога семьями с детьми-инвалидами.

Согласно данным КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии среди опрошенных семей, в которых проживают дети-инвалиды, почти половина имеет легковые автомобили. Для них теперь установлена стопроцентная льгота по уплате транспортного налога на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

Отметим, что полное освобождение от уплаты транспортного налога для семей, имеющих детей-инвалидов, предусмотрено только в 4 субъектах ПФО.

Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.