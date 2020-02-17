За февраль труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшим от политических репрессий предоставлены меры соцподдержки на сумму более 3 млн рублей

Реабилитированным лицам, и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, постоянно или преимущественно проживающим в Чувашской Республике, предоставляются меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты.

За февраль 2020 года осуществлена ежемесячная денежная выплата 776 реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, на сумму 2,1 млн рублей.

Размер ежемесячных денежных выплат составляет:

реабилитированным лицам – 2 634 рублей;

лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, – 2 345 рублей.

Труженики тыла военных лет, постоянно или преимущественно проживающие в Чувашской Республике, после установления им страховой пенсии либо при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин и после прекращения ими трудовой деятельности имеют право на ежемесячную денежную выплату.

За февраль текущего года осуществлена ежемесячная денежная выплата 1130 труженикам тыла военных лет на сумму 1,2 млн рублей.

В текущем году размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла составляет 1044 рубля.

Денежные средства перечислены на расчетные счета и через почтовые отделения связи гражданам в полном объеме.

В 2020 году на осуществление ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла военных лет предусмотрено 16,9 млн руб., реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, – 27,2 млн рублей.

Первоисточник: КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда Чувашии.