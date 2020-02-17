Глава администрации города Шумерля Алексей Григорьев провел планерное совещание по вопросам ЖКХ

17 февраля глава администрации города Шумерля Алексей Григорьев провел традиционное планерное совещание с представителями служб жилищно-коммунального хозяйства.

В ходе планерного совещания были обсуждены вопросы стабильной работы тепло-, водо- и электроснабжения города, уборки мусора, содержания автомобильных дорог.

Как проинформировали руководители муниципальных предприятий, работа ведется в плановом режиме, серьезных аварий и отключений на прошедшей неделе не было.

Руководители управляющих компаний, в рамках текущего совещания, сообщили о том, что все работы носят плановый характер, экстренных ситуаций, срывов и сбоев не зарегистрировано.

Глава администрации призвал руководителей предприятий активнее вести претензионно-исковую работу с потребителями и населением-должниками за полученные жилищно-коммунальные услуги.

Сайт администрации города Шумерли.