Глава администрации города Шумерля Алексей Григорьев провел планерное совещание по вопросам ЖКХ

17 февраля глава администрации города Шумерля Алексей Григорьев провел традиционное планерное совещание с представителями служб жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе планерного совещания были обсуждены вопросы стабильной работы тепло-, водо- и электроснабжения города, уборки мусора, содержания автомобильных дорог.
Как проинформировали руководители муниципальных предприятий, работа ведется в плановом режиме, серьезных аварий и отключений на прошедшей неделе не было.
Руководители управляющих компаний, в рамках текущего совещания, сообщили о том, что все работы носят плановый характер, экстренных ситуаций, срывов и сбоев не зарегистрировано.
Глава администрации призвал руководителей предприятий активнее вести претензионно-исковую работу с потребителями и населением-должниками за полученные жилищно-коммунальные услуги.
Сайт администрации города Шумерли.
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