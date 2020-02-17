Прошедшая неделя оказалась для воспитателей дошкольных образовательных учреждений города Шумерля очень насыщенной и имела сильную эмоциональную нагрузку – с 12 по 14 февраля прошёл муниципальный этап республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года — 2020».

Конкурс «Воспитатель года» проводится ежегодно в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов дошкольного образования, повышения престижа труда, распространения педагогического опыта лучших воспитателей города.

Конкурс «Воспитатель года» говорит о многом. Прежде всего, о том, что дошкольный педагог – это первый человек, который вводит маленького ребенка в мир образования. Педагог дошкольного образования – это человек, который умеет всё: воспитывать, танцевать, петь. Это личность, которая работает с ребенком, готовит его к школе. И от того, как он общается с этим маленьким человеком, зависит школьная жизнь ребенка.

Конкурс – это колоссальный труд, энтузиазм, смелость, проверка целой команды. Участие в конкурсе – это огромное испытание для самого воспитателя и, конечно же, для коллектива детского сада.

Гостеприимно распахнул свои двери МБДОУ детский сад №18 «Аленушка» для проведения муниципального этапа республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года — 2020». И участники, и жюри, и гости находились в добрых и заботливых руках педагогического коллектива.

Первое задание – «Мастер-класс». Мастер-класс проводится с аудиторией участвующих педагогов. Мастер-класс обязательно должен включать конкретные методы и приемы, технологию воспитания и обучения, в которых отражаются современные тенденции развития дошкольного воспитания. Можно смело сказать, что каждый педагог распорядился этим временем с пользой для коллег, показав настоящие методические спектакли.

Следующее испытание – «Педагогическое мероприятие с детьми». На данном этапе каждый педагог имел возможность основательно подготовиться, так как это было домашнее задание. Конкурсанты тщательно подбирали методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста, а также могли выбрать то направление, которое, по их мнению, они могут представить достойно. Жюри оценивало конкурсантов по многим критериям. Отслеживались методическая компетентность, умение педагога вести диалог с детьми и удерживать их интерес на протяжении всей работы, организация взаимодействия с детьми. И, конечно же, оригинальность организации и выбора содержания открытого просмотра.

Мастерство воспитателей оценивала экспертная комиссия в составе старших воспитателей детских садов города. Комиссия отметила, что каждый участник конкурса был по-своему индивидуален. Воспитатель для них не профессия, а призвание.

Церемонию награждения участниц и победителей конкурса «Воспитатель года – 2020» провела заместитель главы администрации — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики Ирина Сасакина.

Дипломом за 3 место награждена воспитатель МБДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» Ирина Булыгина; Дипломом за 2 место педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №4 «Ладушки» Ольга Маскина Ольга. Победителем муниципального этапа республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года Чувашии — 2020» стала воспитатель МБДОУ «Детский сад №19 «Родничок» Ольга Чурбакова, проявившая себя во всех конкурсных испытаниях современным, активным, квалифицированным специалистом с большим творческим потенциалом.

Сайт администрации города Шумерли.













