Ветераны Великой Отечественной войны в Чувашии получат по 100 тысяч рублей

17 февраля врио Главы Чувашии Олег Николаев провел планерку с членами Правительства республики, руководителями территориальных федеральных органов власти и ряда муниципалитетов.

В числе других участники совещания обсудили вопрос о единовременных денежных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны. Олег Николаев озвучил решение выделить инвалидам и участникам войны, проживающим в республике, дополнительно по 25 тысяч рублей к 75-летию Великой Победы и в честь 100-летия автономии республики. Напомним, 75 тысяч рублей будут направлены из федерального бюджета по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина. Таким образом, единовременная выплата инвалидам и участникам войны в Чувашии составит 100 тысяч рублей.

«На самом деле, событие знаковое. Поддержка для людей, которые внесли неоценимый вклад в нашу Победу, важна. Считаю необходимым поддержать инициативу Президента страны и на республиканском уровне. Наши ветераны такое дополнительное внимание, без сомнения, заслужили», – сказал врио Главы Чувашии.

Олег Николаев дал поручение и.о. министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Алене Елизаровой в ближайшее время разработать проект указа Главы Чувашии о единовременной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны.

В продолжение темы празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне участники совещания обсудили вопрос ремонта ДК им. П.П. Хузангая и Мемориального комплекса «Победа» в Чебоксарах. Глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков акцентировал внимание на том, что здание ДК было построено в 1965 году и в настоящее время требует ремонта. Кроме того, необходима реконструкция прилегающей территории мемориального комплекса.

Олег Николаев отметил, что необходимо изыскать дополнительные средства и привести в надлежащий вид такое знаковое место столицы Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.



