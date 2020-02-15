Похожие записи '
14 Фев
Недействующий, но не безопасный
В минувшую среду Шумерлю посетили представители регионального отделения...
14 Фев
Кому дорогу, кому — остановку
Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашии, в 2019 году жители республики стали...
14 Фев
Олег Николаев предложил создать Центр социальных проектов на базе Общественной палаты Чувашии
13 февраля врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев встретился с...
13 Фев
Олег Николаев обсудил с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым программу развития Чувашии
12 февраля в Москве состоялась рабочая встреча врио Главы Чувашской...
11 Фев
В Instagram появился фальшивый аккаунт Олега Николаева
Информация от имени врио Главы Чувашской Республики размещалась в...
Комментарии: