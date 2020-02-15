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13 Фев

Для сохранения уровня социальной защиты граждан, проживающих в Чувашской Республике, Олег Николаев выступил с инициативой не уменьшать величину прожиточного минимума

13 февраля на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики обсуждался...

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