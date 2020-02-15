Лыжня-2020: есть победители, но нет проигравших

14-15 февраля в Шумерле состоялся муниципальный этап Открытой всероссийской гонки «Лыжня России». И если в минувшую пятницу воспитанники детсадов и ученики 1-6 классов участвовали в спортивном празднике непосредственно в своих учреждениях, то в субботу местом встречи лыжников стал городской парк.

В отличие от прошлого года мероприятие проходило полностью в парке, не затрагивая центральную площадь. С импровизированной сцены, расположившейся на газонной части за памятником В.И. Ленину, участников соревнования и их болельщиков поздравило руководство города, и в полдень выстрел стартового пистолета возвести о начале гонки.

Традиционно первыми на круг в полтора километра вышли самые опытные лыжники — участники заезда «Гонка сильнейших». Он проходил в 4-х категориях: мужчины и юниоры 18 лет и старше, юноши 17 лет и моложе, женщины и юниорки 18 лет и старше, девушки 17 лет и моложе. Этап обычно поражает зрителей силой и скоростью участников. Особенно детвору, которая с удивлением наблюдает за тем, как ничем не приметный пожилой лыжник запросто обгоняет молодого человека. На тот раз добавили адреналина своим болельщикам парни-старшеклассники, которые неслись к финишу, держась вместе. И буквально в метре от заветной черты один из них рванул вперед, чем тут же вызвал громкие окрики друзей. Сговор не удался.

После гонки сильнейших на дистанцию вышли многочисленные семейные команды, состоялся vip-забег и масстарт, в котором участвовали учащиеся городских школ, представители трудовых коллективов и все желающие.

А завершилось соревнование чествованием самых быстрых лыжников гонки сильнейших, самых опытных и самых юных участников. На пьедестал почета для награждения дипломами, медалями, статуэтками и шапочками с эмблемой «Лыжни Росии-2020» поднимались: в группе мужчин и юниоров старше 18 лет – Михаил Погорелов, Алексей Лескин и Алексей Горячев (1-3 места соответственно); в группе юношей – Егор Николаев, Егор Евдокимов и Арсен Феклистов; в группе женщин и юниорок – Надежда Пояндаева, Вера Расскова и Ванесса Васина; в группе девушек – Ксения Лукина, Кристина Бубочкина и Мария Романова. Самыми юными участниками, преодолевшими полуторакилометровую дистанцию, стали Даша Чурбакова и Саша Железин, Самыми опытными на лыжне — Лидия Кочеткова и Виталий Михайлов. За участие и волю к победе тортами и сувенирами были отмечены все 12 семейных команд.







































По оценке организаторов, за два дня в спортивных мероприятиях «Лыжни России» приняли участие порядка 3500 горожан разных возрастов. Однако с сожалением приходится констатировать, что активность трудовых коллективов, за исключением сферы образования, культуры и спорта, с каждым годом всё более снижается.

Наталья Игнатьева.