Шаг в науку сделан!

10 февраля в Алгашинской школе собрались юные исследователи Шумерлинского района. А поводом стала I Муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в науку», которая была посвящена 75-летию Великой Победы и 85-летию Шумерлинского района.

Научно-практическая конференция школьников – это возможность проявить себя. При проведении конференций все участники представляют работу, над которой нужно действительно поработать, то есть собрать, проанализировать, подготовиться и представить определенное исследование в конкретной области. Такая работа развивает ребенка, заставляя его не только разбираться в выбранном вопросе, но и учиться выбирать необходимую информацию из множества источников, правильно ее анализировать и подавать аудитории. Также во время конференций обучающиеся учатся выступать перед публикой, совершенствуя риторику.

В I Муниципальной научно-практической конференции «Шаг в науку» было заявлено 80 исследовательских работ по семи направлениям, а экспертами стали специалисты в областях исследований: председатель экспертного совета — кандидат педагогических наук, директор Центра детского творчества Елена Голованова, эксперты — гл. специалист отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района Светлана Кузьмина, зав. ИМЦ отдела образования Изольда Архипова, ветеран педагогического труда и председатель Совета ветеранов Людмила Григорьева, ветеран педагогического труда Майя Гуськова, учитель русского языка и литературы Валентина Садрисламова, педагог д/с № 14 Наталья Арюхина, ст. воспитатель д/с № 1 Светлана Бакина, вед. методист централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского района, заслуженный работник культуры Чувашии Ирина Дерябина, зав. Русско-Алгашинской библиотекой Людмила Швецова, методисты Центра детского творчества Татьяна Хрыкина и Светлана Сайфуллина.

Победителями и призерами конференции в секции «Начальные классы» стали: I место — Ульяна Данилова (Алгашинская школа), II место — Диана Селиванова и Дмитрий Каховский (Алгашинская школа), Марина Мостайкина и Екатерина Петрова (Туванская школа), III место — Валерия Ржабова, Мария Данилова и Ксения Данилова (Ходарская школа).

В конференции приняли участие и ребята из дошкольных групп. В секции «Первые шаги» Аня Герасимова из дошкольной группы «Солнышко» Алгашинской школы заняла I место, II место поделили Саша Данилов из той же группы и Егор Михайлов из дошкольной группы «Капитошка» Алгашинской школы.

В направлении «Творчество» I место заняли Диана Арсютова (Ходарская школа) и Глеб Федоров (Алгашинская школа), II место — Элина Васильева и Дарья Шлифанова, Анна Мартынова, Вениамин Яскей (Ходарская школа), Мария Лисина (Алгашинская школа), а III место — у Глафиры Раскиной (Ходарская школа).

В направлении «Естественные науки» победу завоевала Софья Акимова (Туванская школа), II место разделили Данила Январев и Валерия Захарова (Алгашинская школа), III место получили Анастасия Сапожникова и Кира Андреева (Ходарская школа).

В направлении «Гуманитарные науки» лучшей признана работа Анны Сидоровой (Егоркинская школа), II место — у Татьяны Ефремовой и III место — у Натальи Титушиной (обе — Алгашинская школа).

В направлении «85 лет Шумерлинскому району» I место заняла Юлия Степанова, II и III места — обучающиеся Юманайской школы Татьяна Абрамова и Оксана Ундрицова, IV место присвоено Дарье Медведевой.

Юным исследователям и их научным руководителям, принявшим участие в конференции, хочется выразить большую благодарность. Конференция показала, что у обучающихся района есть очень большой интерес к исследовательской работе. И неудивительно, что экспертам в определении победителей пришлось нелегко.

Надеемся, что муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в науку» станет традиционной.

Я. Денисова, учитель Алгашинской школы.